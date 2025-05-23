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У Курську атаковано ракетами скупчення техніки окупантів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Курську атаковано ракетами скупчення техніки окупантів
Точна кількість загиблих і поранених у Курську залишається невідомою
фото з відкритих джерел

Військове командування України офіційно інформацію про удари не коментувало

Ввечері, 22 травня, у місті Льгов Курської області пролунала серія потужних вибухів. За даними російських джерел, удару зазнало місце скупчення військової техніки російських окупаційних сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські телеграм-канали.

Згідно з повідомленнями, по техніці та особовому складу було завдано три прицільні удари з інтервалом у кілька хвилин. Ймовірною ціллю стала територія біля автозаправки «Роснефть» на виїзді з міста, де, за словами очевидців, базувалися підрозділи армії РФ.

На місці події працювали російські військові та екстрені служби. Периметр було оточено, а точна кількість загиблих і поранених наразі залишається невідомою.

Українське військове командування офіційно інформацію про удари не коментувало.

Раніше ми писали, що у ніч на 22 травня безпілотники атакували цех оборонного заводу НВО «Сплав», що входить до структури держкорпорації «Ростєх», у російському місті Тула. Підприємство спеціалізується на виробництві реактивних систем залпового вогню, авіаційних ракет, важких вогнеметних систем та боєприпасів до них. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російський телеграм-канал Astra.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків БпЛА на території підприємства виникла пожежа. Також зазнала ушкоджень електропідстанція, де спалахнуло загоряння.

До слова, це вже не перший випадок атаки на об'єкти оборонного комплексу в Тулі. Зокрема, в ніч проти 7 травня в районі заводу «Сплав» також спостерігалася пожежа, яку зафіксували місцеві жителі. Неподалік від підприємства розташоване і акціонерне товариство «Конструкторське бюро приладобудування», що займається розробкою високоточної зброї.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня Москву та Московську область атакували ударні безпілотники. У Тулі сталася пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ.

Під атакою дронів також опинився Саранський завод з виробництва оптоволокна. Там спалахнула масштабна пожежа. Це – єдиний завод по виробництву оптоволокна в Росії. Перше його ураження відбулося 5 квітня.

Теги: росія ракетна атака Курщина

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У Курську атаковано ракетами скупчення техніки окупантів
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