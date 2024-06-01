У Чернівцях чоловік ударив військового ТЦК та отримав у відповідь

У військкоматі кажуть, що чоловік напав першим

У Чернівцях стався конфлікт між цивільним чоловіком та військовослужбовцем територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У військкоматі кажуть, що чоловік напав та отримав у відповідь. Водночас чоловік поскаржився поліції. Про інцидент розповіли на сторінці Чернівецького обласного ТЦК та СП.

Конфлікт стався 1 червня. За інформацією ТЦК, військовозобов’язаний чоловік ударив представника ТЦК, спровокувавши удар у відповідь. Він ображав честь і гідність військовослужбовця, а також висловлював у його бік погрози, розповіли у військкоматі.

«Тривають випадки агресивної поведінки громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, стосовно військовослужбовців», — констатували в ТЦК.

Там також нагадали, що опір чи перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну або кримінальну відповідальність.

Натомість речниця обласної поліції повідомила «Суспільне Чернівці», що до них звернувся 43-річний житель Києва із заявою про те, що його вдарив працівник ТЦК. Наразі поліціянти проводять перевірку за цією заявою.

Нагадаємо, 31 травня у Чернівецькій області стався ще один напад на представників ТЦК. Військовозобов’язаний чоловік застосував газовий балончик. Постраждав військовослужбовець, якого перевели до військкомату після важкого поранення на фронті.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі чоловік затриманий представниками для з'ясування даних, втік із автомобіля співробітників територіального центру комплектування (ТЦК) через вікно.