На Київщині сьогодні лунатимуть вибухи: в яких районах буде гучно

Від 13:30 до 15:00 підрозділи ДСНС здійснюватимуть ліквідацію вибухонебезпечних предметів у Вишгородському районі

Жителі Вишгородського району Київщини сьогодні можуть чути звуки вибухів. Про це повідомляє місцева обласна військова адміністрація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У Вишгородському районі – знищення вибухонебезпечних предметів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні, 12 грудня, від 13:30 до 15:00 підрозділи ДСНС здійснюватимуть ліквідацію вибухонебезпечних предметів. Через це в деяких громадах може бути чутно звуки вибухів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки», – додали в КОВА.

Нагадаємо, триває 292-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.