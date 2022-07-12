У Чорному морі противник утримує у готовності сім носіїв ракет «Калібр»
Окупанти здійснюють контроль комунікацій в Азовському морі
Ворог продовжує утримувати в готовності до ракетних ударів сім носіїв оперативно-тактичних ракет «Калібр» у Чорному морі. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України повідомляють у Facebook.
«У Чорному морі ворог продовжує утримувати в готовності до нанесення ракетних ударів сім носіїв оперативно-тактичних ракет «Калібр» та продовжує здійснювати контроль морських комунікацій в Азовському морі», – йдеться у повідомленні.
Незаконно контролюючи Азовське море та оголосивши його закритим для цивільного судноплавства, Росія продовжує забезпечувати рух цивільних суден через акваторію Азовського моря у своїх інтересах. Рух здійснюється з вимкненими системи автоматичної ідентифікації (AIS).
За добу прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Азовського моря 39 суден, з них 15 суден рухались Із протоки Босфор. До Чорного моря – 31 судно, з них шість суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.