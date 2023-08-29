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Урочистості та фотовиставка: Київ відзначив День пам'яті захисників України (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Урочистості та фотовиставка: Київ відзначив День пам'яті захисників України (фото)
На Софійській площі відкрили фотовиставку «Воїни світла»
фото: Марина Хонда

29 серпня відзначається День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України

У столиці вшанували полеглих воїнів із нагоди Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України. Участь у покладанні квітів та поминальному молебні взяли військовослужбовці, ветерани, рідні та близькі загиблих захисників і захисниць, представники громадських організацій.

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У Києві вшанували полеглих воїнів із нагоди Дня пам’яті захисників України
фото: КМДА

Також на Софійській площі відкрили фотовиставку «Воїни світла», присвячену захисникам та захисницям із підрозділу «Азов», батальйону «Донбас» та 3-ої штурмової бригади, які віддали життя за Україну. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда на своїй сторінці у Facebook.

На Софійській площі відкрили фотовиставку «Воїни світла»
На Софійській площі відкрили фотовиставку «Воїни світла»
фото: Марина Хонда

«Це люди з різних куточків країни, із різними професіями та життєвими шляхами. Але всіх їх об’єднує любов до України та бажання захистити її від ворога», – написала Хонда.

Виставка налічує 156 інформаційних планшетів. На стендах розміщені фотографії та життєписи героїв, які віддали своє життя в боях за Маріуполь, Бахмут, Мар’їнку, Іловайськ. Також експозиція нагадує про трагедію в Оленівці, у результаті якої загинули близько пів сотні військовополонених захисників Маріуполя.

На Софійській площі відкрили фотовиставку «Воїни світла»
На Софійській площі відкрили фотовиставку «Воїни світла»
фото: Марина Хонда
На Софійській площі відкрили фотовиставку «Воїни світла»
На Софійській площі відкрили фотовиставку «Воїни світла»
фото: Марина Хонда
На Софійській площі відкрили фотовиставку «Воїни світла»
На Софійській площі відкрили фотовиставку «Воїни світла»
фото: Марина Хонда
На Софійській площі відкрили фотовиставку «Воїни світла»
На Софійській площі відкрили фотовиставку «Воїни світла»
фото: Марина Хонда
На Софійській площі відкрили фотовиставку «Воїни світла»
На Софійській площі відкрили фотовиставку «Воїни світла»
фото: Марина Хонда
На Софійській площі відкрили фотовиставку «Воїни світла»
На Софійській площі відкрили фотовиставку «Воїни світла»
фото: Марина Хонда
На Софійській площі відкрили фотовиставку «Воїни світла»
На Софійській площі відкрили фотовиставку «Воїни світла»
фото: Марина Хонда
На Софійській площі відкрили фотовиставку «Воїни світла»
На Софійській площі відкрили фотовиставку «Воїни світла»
фото: Марина Хонда
На Софійській площі відкрили фотовиставку «Воїни світла»
На Софійській площі відкрили фотовиставку «Воїни світла»
фото: Марина Хонда
На Софійській площі відкрили фотовиставку «Воїни світла»
На Софійській площі відкрили фотовиставку «Воїни світла»
фото: Марина Хонда

Під час відкриття родини воїнів вшанували пам’ять про своїх рідних запаленням лампадок на інсталяції «Сталеве Азовське Серце».

Родини воїнів вшанували пам’ять про своїх рідних запаленням лампадок на інсталяції «Сталеве Азовське Серце»
Родини воїнів вшанували пам’ять про своїх рідних запаленням лампадок на інсталяції «Сталеве Азовське Серце»
фото: Марина Хонда

Зазначимо, виставка на Софійській площі триватиме протягом місяця. Представлена українською та англійською мовами.

Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня, відзначається День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Пам’ятний день був встановлений Указом президента Володимира Зеленського у 2019 році задля вшанування героїв, загиблих під час Іловайської трагедії. Воїни віддали свої життя у боротьбі за територіальну цілісність та незалежність України.

Саме на ці серпневі дні 2014 року припав пік Іловайської трагедії, коли в результаті протистояння російським військам українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення.

Метою Дня пам’яті захисників є нагадування громадянам країни про подвиг загиблих воїнів.

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Теги: Київ ЗСУ військові КМДА Марина Хонда

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