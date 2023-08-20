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Юрій Гудименко Український політичний діяч, лідер Руху «Демократична Сокира»

Про дозвіл учасникам бойових дій ввозити авто з-за кордону без сплати податків

glavcom.ua

Мінфін не підтримує законопроєкт про ввезення учасниками війни авто без податків

Цікава думка військових і ветеранів щодо законопроєктів №№ 7498 та 7499. Загальна ідея потенційних законів така, що учасник бойових дій може ввезти собі легкове авто з-за кордону без сплати податків.

Якщо вам ліньки читати тексти проектів: там є обмеження (наприклад, не можна продати машину протягом трьох років, або сплатиш всі податки і митні збори) і доповнення (що тим самим правом можуть скористатися громадяни, чиї автівки були знищені внаслідок бойових дій).

Я б точно додав, що цим правом можуть скористатися ветерани АТО/ООС, тому що в законопроектах написано тільки про учасників повномасштабки (а війна, як відомо, почалася не у 2022 році). Плюс я б наполягав на тому, щоб встановити стелю ціни на авто тисяч у 30 доларів, щоб шановні прокурори, які у 2017-му просиділи місяць у Краматорську аби отримати УБД, не змогли завезти «Ламборгіні» без мита і скомпроментувати саму ідею.

Мінфін, судячи з листів, законопроєкт не підтримує, і я підозрюю, що не він один. Але мені цікаво почути від саміх військових, чи це їм потрібно і чи підтримують вони ідею.

Джерело
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Теги: податки війна автомобіль

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Юрій Гудименко

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