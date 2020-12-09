У «Дії» водійські права будуть дійсними ще один рік

Електронні права будуть чинними до 29 листопада 2021 року

Експеримент продовжили до кінця листопада 2021 року

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 23 жовтня 2019 році № 956 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу». Постанова уряду ухвалена на засіданні 9 грудня.

Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту, експеримент планувалося провести протягом 2019-2020 років. Він передбачав, що водії можуть пред’являтися поліцейським електронні посвідчення замість посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, виготовлених на бланках, для підтвердження водієм права керування та права користування транспортним засобом.

Водночас строк реалізації експериментального проєкту не може перевищувати двох років, що закріплено на законодавчому рівні.

«Визначення точної кінцевої дати завершення реалізації експериментального проєкту на законодавчому рівні забезпечить можливість пред’явлення водіями транспортних засобів електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ще протягом 10 місяців», – йдеться у документі.

Постанова Кабміну

Нагадаємо, що Мінцифри обіцяє мільйон гривень за злом додатку «Дія».