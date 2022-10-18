У Дніпрі після вибуху піднімається чорний дим

Влада закликає громадян перебувати в укриттях

Під час повітряної тривоги жителі Дніпра почули гучні вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що в небо підіймається дим.

Офіційної інформацію про приліт чи ррботу ППО поки немає. Проте голова місцевої облради вкотре звернувся до цивільних з проханням перебувати в укриттях.

«Залишайтеся в укриттях до кінця повітряної тривоги. Загроза триває», – йдеться в повідомленні.

Масштабна повітряна тривога триває.

У Дніпрі підіймається дим фото з соцмереж

Раніше повідомлялося, що рашисти атакували Кривий Ріг.

Нагадаємо, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.