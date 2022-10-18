У Дніпрі після вибуху піднімається чорний дим
Влада закликає громадян перебувати в укриттях
Під час повітряної тривоги жителі Дніпра почули гучні вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що в небо підіймається дим.
Офіційної інформацію про приліт чи ррботу ППО поки немає. Проте голова місцевої облради вкотре звернувся до цивільних з проханням перебувати в укриттях.
«Залишайтеся в укриттях до кінця повітряної тривоги. Загроза триває», – йдеться в повідомленні.
Масштабна повітряна тривога триває.
Раніше повідомлялося, що рашисти атакували Кривий Ріг.
Нагадаємо, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
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