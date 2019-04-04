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    Події в Україні

    У Дніпрі поїзд переїхав чоловіка в навушниках

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    Родичі загиблого повідомили, що він був батьком трьох дітей - У Дніпрі поїзд переїхав чоловіка в навушниках
    Родичі загиблого повідомили, що він був батьком трьох дітей

    Чоловік прямував коліями у навушниках і не чув сигнал машиніста

    У Дніпрі сьогодні вранці, 4 квітня, на залізничній станції 193 кілометр потяг сполученням Кривий Ріг - Москва збив на смерть 26-річного чоловіка. Про це повідомляє Информатор.

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    «Поїзд прямував до станції Дніпро-Головний. 26-річний чоловік, ром за національністю, йшов по коліях в навушниках. На станції стояла тітка померлого. Вона намагалася подати родичу сигнал. Машиніст також сповіщав пішохода про наближення потяга, однак це не дало ефекту, і поїзд наїхав на неуважного чоловіка», - йдеться в повідомленні.

    На місце трагедії прибули слідчо-оперативна група і швидка допомога. Медики констатували смерть чоловіка.

    Родичі загиблого повідомили, що він був батьком трьох дітей.

    Раніше в Івано-Франківській області в селі Коршів п'яний чоловік випав з дизеля «Коломия - Івано-Франківськ» і загинув.

    А в Кіровоградській області виявили тілo чоловіка на залізничних коліях. За попередніми даними, його збив електрoпoїзд.

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