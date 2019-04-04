  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Смертельна ДТП на Київщині: Volkswagen лоб в лоб протаранив ВАЗ (відео)

    • Розсилка
    <span lang="UK">На місці аварії працювали всі екстрені служби&nbsp;</span> - Смертельна ДТП на Київщині: Volkswagen лоб в лоб протаранив ВАЗ (відео)
    На місці аварії працювали всі екстрені служби 
    Фото: скріншот відео

    В результаті ДТП загинули дві жінки

    У середу, 3 квітня, увечері на виїзді з с. Красилівка Броварського району Київщини сталась жахлива дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули дві людини.

    Депутат Броварської районної ради Роман Шибіко у соцмережі опублікував відеозапис аварії.

    Як коментують мешканці с. Красилівка, на трасі Київ - Прилуки водій позашляховика Volkswagen Touareg виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковиком ВАЗ. 

    Читайте також

    В «Жигулях» знаходилось чотири людини. Дві жінки загинули на місці, двох чоловіків карети швидкої допомоги доставили до реанімаційного відділення Броварської центральної районної лікарні.

    На місці аварії працювали всі екстрені служби - поліція, «швидка» та рятувальники, пише At Brovary.

    Читайте також
    ДТП смерть Київщина лікарня автомобіль рятувальники поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ