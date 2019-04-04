Смертельна ДТП на Київщині: Volkswagen лоб в лоб протаранив ВАЗ (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місці аварії працювали всі екстрені служби Фото: скріншот відео

В результаті ДТП загинули дві жінки

У середу, 3 квітня, увечері на виїзді з с. Красилівка Броварського району Київщини сталась жахлива дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули дві людини.

Депутат Броварської районної ради Роман Шибіко у соцмережі опублікував відеозапис аварії.

Як коментують мешканці с. Красилівка, на трасі Київ - Прилуки водій позашляховика Volkswagen Touareg виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковиком ВАЗ.

В «Жигулях» знаходилось чотири людини. Дві жінки загинули на місці, двох чоловіків карети швидкої допомоги доставили до реанімаційного відділення Броварської центральної районної лікарні.

На місці аварії працювали всі екстрені служби - поліція, «швидка» та рятувальники, пише At Brovary.