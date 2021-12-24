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    У Києві зникла безвісти молода жінка (фото)

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    Поліція просить допомогти в розшуку жінки - У Києві зникла безвісти молода жінка (фото)
    Поліція просить допомогти в розшуку жінки
    фото з відкритих джерел

    Жінка чотири дні тому пішла з дому та не повернулася

    Працівники Солом'янського управління поліції Києва розшукують Неонілу Бенцу, 1995 року народження. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Жінка 21 грудня залишила місце проживання та на даний час її місцезнаходження невідоме.

    Прикмети: 24-25 років, зріст 175 см, худорлявої статури, волосся русяве, довге, пряме, очі зелені.

    Була одягнена: чорна куртка, при собі мала чорну сумку. Ймовірно, на голові одягнена пов’язка бежевого кольору (типу індійської чалми).

    Розшукується Ніонела Бенца
    Розшукується Ніонела Бенца

    «При виявленні розшукуваної просимо повідомити за номером телефону: (063)-542-82-42, (096)-762-74-99 або 102», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, нещодавно столичні правоохоронці розшукали трьох неповнолітніх – двох хлопців та дівчину, 2006 року народження, – які втекли з дому.

    Раніше повідомлялося, що Бориспільське районне управління поліції розшукує неповнолітнього Дмитра Сидоровича. 15-річний хлопець уже не раз зникав та розшукувався працівниками поліції.

    Теги: Національна поліція України Київ жінка розшук
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    У Києві зникла безвісти молода жінка (фото)