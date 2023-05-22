У Дніпрі прогриміли вибухи (оновлено)

Офіційної інформації щодо причин та наслідків вибухів наразі немає

У ніч на 22 травня у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Суспільне».

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Повідомлення від видання надійшло о 2:54.

Офіційної інформації щодо причин та наслідків вибухів наразі немає.

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Оновлено

О 3:31 «Суспільне» написало про повторні вибухи в Дніпрі.

У місті та області триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші.

Нагадаємо, завершилася 452-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав чотири ракетні та 45 авіаційних ударів, здійснив більш як 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для завдання ракетних ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що, своєю чергою, підкреслює тактику терору з боку РФ.