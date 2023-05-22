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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
Росіяни знову тероризують Україну ракетами
фото: glavcom.ua

Жителям «почервонілих» облстей слід негайно перейти в укриття

У Києві о 2:43 залунали сирени повітряної тривоги. Небезпека також оголошена у східних, північних, південних та центральних областях. Моніторингові канали повідомляють про пуски крилатих ракет Х-101/555 стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з акваторії Каспійського моря.

Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші.

Мапа тривог станом на 2:45 виглядає так:

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу фото 1

Нагадаємо, завершилася 452-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав чотири ракетні та 45 авіаційних ударів, здійснив більш як 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для завдання ракетних ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що, своєю чергою, підкреслює тактику терору з боку РФ.

Теги: тривога ракета Україна

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