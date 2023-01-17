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У Дніпрі пройшла акція біля зруйнованого будинку, просять надати Україні системи ППО (фото)

Олександра Садова
glavcom.ua
У Дніпрі пройшла акція біля зруйнованого будинку, просять надати Україні системи ППО (фото)
фото: Суспільне Дніпро

Люди тримали плакати із надписами: «Я – Дніпро і я могла померти 14.01.23», «ATACMS = наше життя» тощо

17 січня у Дніпрі біля будинку, який у суботу, 14 січня, зруйнувала російська ракета, пройшла акція. Про це повідомляє Суспільне Дніпро.

Зазначається, що учасники акції звернулися до міжнародної спільноти з проханням надати Україні системи ППО.

Люди тримали плакати із надписами: «Я – Дніпро і я могла померти 14.01.23», «ATACMS = наше життя» тощо.

фото: Суспільне Дніпро
фото: Суспільне Дніпро
фото: Суспільне Дніпро
фото: Суспільне Дніпро
фото: Суспільне Дніпро
фото: Суспільне Дніпро

Нагадаємо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра був повністю зруйнований під'їзд будинку. 

В одній з лікарень Дніпра розповідали про стан травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці.

Головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко прокоментував, що постраждалих здебільшого привозять з вкрай важкими травмами, адже, за його словами, всі предмети, що були поруч з людиною в момент вибуху, дуже глибоко повлітали в тканини.

Повідомляли, що під завалами будинку у Дніпрі, зруйнованого російською ракетою, може перебувати героїня «Азовсталі», яку недавно звільнили з полону. 

Також внаслідок ракетної атаки росіян по житловій багатоповерхівці у Дніпрі загинуло подружжя, яке втекло від російських атак з Нікополя. Їхні діти дивом залишилися живими.

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Теги: акція смерть росія трагедія ракета будинок Дніпро

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