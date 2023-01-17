У Дніпрі пройшла акція біля зруйнованого будинку, просять надати Україні системи ППО (фото)

Люди тримали плакати із надписами: «Я – Дніпро і я могла померти 14.01.23», «ATACMS = наше життя» тощо

17 січня у Дніпрі біля будинку, який у суботу, 14 січня, зруйнувала російська ракета, пройшла акція. Про це повідомляє Суспільне Дніпро.

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Зазначається, що учасники акції звернулися до міжнародної спільноти з проханням надати Україні системи ППО.

Люди тримали плакати із надписами: «Я – Дніпро і я могла померти 14.01.23», «ATACMS = наше життя» тощо.

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фото: Суспільне Дніпро

фото: Суспільне Дніпро

фото: Суспільне Дніпро

Нагадаємо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра був повністю зруйнований під'їзд будинку.

В одній з лікарень Дніпра розповідали про стан травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці.

Головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко прокоментував, що постраждалих здебільшого привозять з вкрай важкими травмами, адже, за його словами, всі предмети, що були поруч з людиною в момент вибуху, дуже глибоко повлітали в тканини.

Повідомляли, що під завалами будинку у Дніпрі, зруйнованого російською ракетою, може перебувати героїня «Азовсталі», яку недавно звільнили з полону.

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Також внаслідок ракетної атаки росіян по житловій багатоповерхівці у Дніпрі загинуло подружжя, яке втекло від російських атак з Нікополя. Їхні діти дивом залишилися живими.