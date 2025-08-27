Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Церква-лампочка», що була «фронтовим курортом» для 20 тис. воїнів, евакуювалася з Добропілля

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«Церква-лампочка», що була «фронтовим курортом» для 20 тис. воїнів, евакуювалася з Добропілля
«Послугами» церкви за весь час існування скористалося понад 20 тис. військових
фото: Владислав Павлов

Для багатьох військових з Покровського напрямку церква стала справжнім хабом

У прифронтовому Добропіллі, на Донеччині, протестантська церква «Світло Євангелія», відома як «Церква-лампочка», евакуювалася після масованих ворожих обстрілів. До цього понад два роки вона слугувала центром допомоги для військових та цивільних, надаючи безплатні послуги та створюючи атмосферу домашнього затишку. Про це повідомляє «Главком» у матеріалі «Спа-день у Добропіллі: як баптисти прали, мили та лікували військових».

Для багатьох військових з Покровського напрямку церква стала справжнім хабом. Тут вони могли помитися, випрати речі, постригтися, отримати масаж, поїсти та навіть полікувати зуби. Через вивіску у вигляді великої лампочки військові називали її «Церква-лампочка», а таксисти знали її як «місце, де перуться».

Окрім допомоги військовим, церква надавала підтримку місцевим жителям: вони могли отримати гуманітарну допомогу та набрати чисту фільтровану воду з облаштованої свердловини. За словами пастора церкви Ігоря Бондаря, лічильник видачі води зламався на позначці 3 млн літрів. За час існування центру його послугами скористалися понад 20 тис. військових.

Засновник центру, пастор Ігор Бондар, є місцевим жителем та колишнім пожежником. Після повномасштабного вторгнення він з родиною повернувся додому, щоб допомагати. Його девізом стало «Все повинно служити». Його донька Зоряна також активно долучалася до волонтерства, допомагаючи на кухні та в пральні.

Евакуація центру відбулася після 12-14 липня, коли Добропілля пережило масові атаки FPV-дронів та КАБів. Ігор Бондар вирішив вивезти церковну громаду та волонтерів, щоб убезпечити їх.

Цікавим фактом є те, що, за словами пастора, після 2022 року точка розташування церкви на Google Maps змістилася на 300 метрів у бік пивзаводу. З того часу ворог шість разів бив по пивзаводу, тоді як будівля церкви залишалася неушкодженою.

Попри вимушене закриття, пастор Ігор Бондар висловив надію, що нова сторінка служіння може стати продовженням попередньої, можливо, на тому ж місці.

Нагадаємо, «Церква-лампочка» стала хабом для військових та цивільних, але вимушена евакуюватися з прифронтового міста.

Де військовий з Покровського напрямку міг до недавнього часу помитися-попратися, постригтись у барбера та сходити на масаж? А ще поїсти та полікувати зуби? Все просто та безплатно – у церкві-хабі в Добропіллі.

Зараз уже можна писати про церкву «Світло Євангелія», бо вона та її віряни-волонтери евакуювалися з Добропілля.

Читайте також:

Теги: війна церква фронт військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони атакували Кропивницький
Дрони атакували Кропивницький
28 липня, 06:13
Фреска у монастирі з’явилася не пізніше серпня 2023 року, але донині на неї не звертали уваги
У монастирі РФ, куди приїжджали Путін і Лукашенко, з’явилася дивна фреска
3 серпня, 15:59
Андрій Попович загинув 16 липня 2025 року під час виконання бойового завдання у Сумській області
Повернувся з-за кордону і став на захист України. Згадаймо Андрія Поповича
5 серпня, 09:00
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 18 атак окупантів
Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2025 року
5 серпня, 08:16
5 серпня Лозова пережила наймасованішу атаку з початку війни
Уночі РФ вдарила по Україні безпілотниками та ракетою: скільки цілей знешкодила ППО
5 серпня, 08:33
До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені 45 рятувальників
Атака на Лозову: рятувальники показали моторошні кадри наслідків
5 серпня, 08:53
Афіпський НПЗ загорівся після атаки дронів
У Краснодарському краї спалахнув нафтопереробний завод та військова частина
7 серпня, 09:31
У Києві тривога тривала 14 хвилин
У Києві тривога тривала 14 хвилин
25 серпня, 15:13
Росіянин розповів, що воювати пішов через гроші
Полонений окупант взяв до рук зброю та допоміг бійцям ЗСУ відбивати штурм
24 серпня, 21:16

Події в Україні

«Церква-лампочка», що була «фронтовим курортом» для 20 тис. воїнів, евакуювалася з Добропілля
«Церква-лампочка», що була «фронтовим курортом» для 20 тис. воїнів, евакуювалася з Добропілля
Хабарництво в лісовій галузі: затримано керівника, який вимагав 3 млн грн з підрядника
Хабарництво в лісовій галузі: затримано керівника, який вимагав 3 млн грн з підрядника
У день народження Івана Франка відійшов у засвіти його правнук
У день народження Івана Франка відійшов у засвіти його правнук
У Чернігові впав та вибухнув «Шахед»
У Чернігові впав та вибухнув «Шахед»
У Карпатах прикордонники виявили рештки двох людей
У Карпатах прикордонники виявили рештки двох людей
Окупанти обстріляли з артилерії ферму на Херсонщині: є загиблі
Окупанти обстріляли з артилерії ферму на Херсонщині: є загиблі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
57K
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
36K
Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань: що це означає насправді
33K
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
2524
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua