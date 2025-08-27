«Церква-лампочка», що була «фронтовим курортом» для 20 тис. воїнів, евакуювалася з Добропілля

Для багатьох військових з Покровського напрямку церква стала справжнім хабом

У прифронтовому Добропіллі, на Донеччині, протестантська церква «Світло Євангелія», відома як «Церква-лампочка», евакуювалася після масованих ворожих обстрілів. До цього понад два роки вона слугувала центром допомоги для військових та цивільних, надаючи безплатні послуги та створюючи атмосферу домашнього затишку. Про це повідомляє «Главком» у матеріалі «Спа-день у Добропіллі: як баптисти прали, мили та лікували військових».

Для багатьох військових з Покровського напрямку церква стала справжнім хабом. Тут вони могли помитися, випрати речі, постригтися, отримати масаж, поїсти та навіть полікувати зуби. Через вивіску у вигляді великої лампочки військові називали її «Церква-лампочка», а таксисти знали її як «місце, де перуться».

Окрім допомоги військовим, церква надавала підтримку місцевим жителям: вони могли отримати гуманітарну допомогу та набрати чисту фільтровану воду з облаштованої свердловини. За словами пастора церкви Ігоря Бондаря, лічильник видачі води зламався на позначці 3 млн літрів. За час існування центру його послугами скористалися понад 20 тис. військових.

Засновник центру, пастор Ігор Бондар, є місцевим жителем та колишнім пожежником. Після повномасштабного вторгнення він з родиною повернувся додому, щоб допомагати. Його девізом стало «Все повинно служити». Його донька Зоряна також активно долучалася до волонтерства, допомагаючи на кухні та в пральні.

Евакуація центру відбулася після 12-14 липня, коли Добропілля пережило масові атаки FPV-дронів та КАБів. Ігор Бондар вирішив вивезти церковну громаду та волонтерів, щоб убезпечити їх.

Цікавим фактом є те, що, за словами пастора, після 2022 року точка розташування церкви на Google Maps змістилася на 300 метрів у бік пивзаводу. З того часу ворог шість разів бив по пивзаводу, тоді як будівля церкви залишалася неушкодженою.

Попри вимушене закриття, пастор Ігор Бондар висловив надію, що нова сторінка служіння може стати продовженням попередньої, можливо, на тому ж місці.

Нагадаємо, «Церква-лампочка» стала хабом для військових та цивільних, але вимушена евакуюватися з прифронтового міста.

Де військовий з Покровського напрямку міг до недавнього часу помитися-попратися, постригтись у барбера та сходити на масаж? А ще поїсти та полікувати зуби? Все просто та безплатно – у церкві-хабі в Добропіллі.

Зараз уже можна писати про церкву «Світло Євангелія», бо вона та її віряни-волонтери евакуювалися з Добропілля.