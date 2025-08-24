Головна Країна Події в Україні
Полонений окупант взяв до рук зброю та допоміг бійцям ЗСУ відбивати штурм

Полонений окупант взяв до рук зброю та допоміг бійцям ЗСУ відбивати штурм
Росіянин розповів, що воювати пішов через гроші
Росіянин усвідомлював, що вчорашні соратники в разі успіху не залишать нікого живим

Російський військовослужбовець потрапив у полон до українських бійців. На позиції, де йому пообіцяли, що чекатимуть свої, окупанта зустріли воїни 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго. У цей час саме почався один із чергових штурмів російської армії. Усвідомлюючи, що в разі успіху вчорашні соратники не залишать на позиції живих, росіянин взяв у руки зброю й допоміг відбити напад. Як інформує «Главком», відповідний сюжет 66-та бригада оприлюднила на YouTube

«Я знаю, що наші штурмовики не будуть навіть дивитися. Не мені не написано, хто я – українець, поляк чи грузин. Як знаю, що мене йдуть убивати свої ж. І я знаю, що мені треба боротися за своє життя. Мені треба оборонятися», – пояснив свій вчинок окупант.

Росіянин розповів, що воювати пішов через гроші, вони потрібні були на лікування онкохворої матері. Та дуже швидко з’ясувалося, що платять на війні не так уже й багато. Натомість ставлення до солдат нелюдське. Росіяни мародер ять та крадуть консервацію у підвалах, бо їм банально не дають ані їжі, ані води.

Окупант зізнався, наслухався жахів про тортури в українському полоні, тому не хотів здаватися. Та під рукою не знайшлося гранати, щоб себе підірвати. Натомість із ним поводяться дуже добре, бійці ЗСУ не лише нагодували та надали медичну допомогу, а й пригостили йогуртом та шоколадкою.

Раніше журналіст Володимир Золкін розповів, що росіяни у полоні не спілкуються, не діляться один із одним своїми думками, бо їм заважає страх.

Нагадаємо, російський окупант на ім’я Володимир із Челябінської області менше ніж за рік зумів двічі потрапити у полон до ЗСУ.

Раніше полонений окупант розповів українським бійцям, що потрапив на війну, бо хотів одружитися, щоб отримати громадянство РФ.

Також журналіст та блогер «Апостол» Дмитро Карпенко після початку повномасштабного вторгнення взяв інтерв’ю у більш як півтора тисяч полонених росіян. Він поділився, яка історія, розказана окупантом, змусила волосся на його голові рухатися.

