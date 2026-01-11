Львів засипає снігом. Садовий звернувся до містян із проханням
Через негоду діти у Львові 12 січня не підуть до школи
На Львівщині синоптики прогнозують погіршення погодних умов. Як інформує «Главком», мер Львова Андрій Садовий повідомив, що сніг падатиме всю ніч.
«І двірники, і працівники комунальних підприємств уже падають із ніг, але роботу свою роблять», – заявив Садовий.
Очільник Львова також звернувся до містян із проханням.
«Діти завтра до школи не йдуть. Прошу, по можливості, не користуватися авто. Якщо можете – допоможіть тим, хто поруч. Це наше місто», – сказав він.
Садовий запевнив, що він і працівники мерії також прибиратимуть сніг.
Як відомо, в Україні найближчої доби збережеться морозна та вітряна погода, місцями зі снігом, ожеледицею і штормовими поривами вітру. Водночас уже з середини січня можливе поступове потепління.
