Львів засипає снігом. Садовий звернувся до містян із проханням

Через негоду діти у Львові 12 січня не підуть до школи

На Львівщині синоптики прогнозують погіршення погодних умов. Як інформує «Главком», мер Львова Андрій Садовий повідомив, що сніг падатиме всю ніч.

«І двірники, і працівники комунальних підприємств уже падають із ніг, але роботу свою роблять», – заявив Садовий.

Очільник Львова також звернувся до містян із проханням.

«Діти завтра до школи не йдуть. Прошу, по можливості, не користуватися авто. Якщо можете – допоможіть тим, хто поруч. Це наше місто», – сказав він.

❗️Сніг падатиме усю ніч. Завтра краще не виїжджати, – Садовий



Садовий запевнив, що він і працівники мерії також прибиратимуть сніг.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області повністю замерз 20-метровий Манявський водоспад.

Як відомо, в Україні найближчої доби збережеться морозна та вітряна погода, місцями зі снігом, ожеледицею і штормовими поривами вітру. Водночас уже з середини січня можливе поступове потепління.