У Києві на вихідних можуть бути перебої з електроенергією – ДТЕК

Фахівці в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки негоди

У столиці на вихідні 4-5 листопада синоптики прогнозують значний дощ, що може спричинити аварії в електромережах. Про це йдеться у Facebook на сторінці ДТЕК Київські електромережі.

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У ДТЕК обіцяють, що фахівці в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки негоди.

«Хочемо нагадати: складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі», – йдеться в повідомленні.

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Дізнатися про причини відключення світла і терміни його відновлення можна через чат-бот у Viber та Telegram.

Повідомити про відсутність світла можна через дистанційні сервіси:

офіційний сайт компанії — кнопка «Повідомте нам про відсутність електроенергії»;

приватні повідомлення на офіційній сторінці компанії у Facebook;

кол-центр +38 (067/050) 210 15 88, (044/073) 202 15 88, стаціонарний телефон 15 88.

Раніше Міненерго роз’яснювало, чи чекати українцям на відключення світла в листопаді.