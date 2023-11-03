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У Києві на вихідних можуть бути перебої з електроенергією – ДТЕК

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві на вихідних можуть бути перебої з електроенергією – ДТЕК
фото ілюстративне

Фахівці в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки негоди

У столиці на вихідні 4-5 листопада синоптики прогнозують значний дощ, що може спричинити аварії в електромережах. Про це йдеться у Facebook на сторінці ДТЕК Київські електромережі.

У ДТЕК обіцяють, що фахівці в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки негоди.

«Хочемо нагадати: складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі», – йдеться в повідомленні.

Дізнатися про причини відключення світла і терміни його відновлення можна через чат-бот у Viber та Telegram.

Повідомити про відсутність світла можна через дистанційні сервіси:

  • офіційний сайт компанії — кнопка «Повідомте нам про відсутність електроенергії»;
  • приватні повідомлення на офіційній сторінці компанії у Facebook;
  • кол-центр +38 (067/050) 210 15 88, (044/073) 202 15 88, стаціонарний телефон 15 88.

Раніше Міненерго роз’яснювало, чи чекати українцям на відключення світла в листопаді.

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Теги: електроенергія Київ

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