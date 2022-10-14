У двох областях України пролунали вибухи

У Запорізькій та Дніпропетровській областях пролунали вибухи

Вибухи пролунали в Енергодарі та Кам'янському

Вночі, 14 жовтня, у Запорізькій та Дніпропетровській областях пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Наразі там оголошено повітряну тривогу.

За інформацією Telegram-каналів, рашисти атакують області дронами-камікадзе.

Зокрема у Запорізькій області вибухи пролунали в Енергодарі.

Разом з тим у Дніпропетровській області місцеві жителі повідомили про вибухи у Кам'янському.

Офіційного підтвердження вибухів наразі немає.

Нагадаємо, вночі 13 жовтня російські окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у житловий будинок. Декілька поверхів будинку вщент зруйновані. Внаслідок обстрілу 11-річний хлопчик, якого сьогодні рятували з-під завалів у Миколаєві, помер.

Додамо, 13 жовтня, російські загарбники обстріляли Київську область дронами-камікадзе. Під час атаки були зафіксовані три обстріли Бучанського району.