Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У двох областях України пролунали вибухи

Альона Боженко
glavcom.ua
У двох областях України пролунали вибухи
У Запорізькій та Дніпропетровській областях пролунали вибухи
фото ілюстративне

Вибухи пролунали в Енергодарі та Кам'янському

Вночі, 14 жовтня, у Запорізькій та Дніпропетровській областях пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Наразі там оголошено повітряну тривогу.

За інформацією Telegram-каналів, рашисти атакують області дронами-камікадзе.

Зокрема у Запорізькій області вибухи пролунали в Енергодарі.

Разом з тим у Дніпропетровській області місцеві жителі повідомили про вибухи у Кам'янському.

Офіційного підтвердження вибухів наразі немає.

Нагадаємо, вночі 13 жовтня російські окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у житловий будинок. Декілька поверхів будинку вщент зруйновані. Внаслідок обстрілу 11-річний хлопчик, якого сьогодні рятували з-під завалів у Миколаєві, помер

Додамо, 13 жовтня, російські загарбники обстріляли Київську область дронами-камікадзе. Під час атаки були зафіксовані три обстріли Бучанського району. 

Теги: рашисти вибух

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

У двох областях України пролунали вибухи
У двох областях України пролунали вибухи
Особливо 14 жовтня. Президент закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу
Особливо 14 жовтня. Президент закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу
Обстріл Харкова. Рашисти пошкодили критичну інфраструктуру
Обстріл Харкова. Рашисти пошкодили критичну інфраструктуру
Арестович назвав кількість мобілізованих росіян, які перебувають в Україні
Арестович назвав кількість мобілізованих росіян, які перебувають в Україні
Зеленський розповів, на якому напрямку фронту нашим захисникам найважче
Зеленський розповів, на якому напрямку фронту нашим захисникам найважче
Зафіксовано масові пуски дронів-камікадзе з окупованого Криму (мапа)
Зафіксовано масові пуски дронів-камікадзе з окупованого Криму (мапа)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Перша рашистка-окупантка потрапила в полон (фото, відео) 
171K
Ердоган різко поставив Путіна на місце в Астані – CNN
149K
Спроба анексії українських областей. Китай оприлюднив свою позицію в ООН
120K
Росія запустила нову інформаційну операцію проти України, – ISW
107K
ЗСУ звільнятимуть Херсон? Зрадник Сальдо просить Путіна про евакуацію
78K
Промовисте голосування. Як розподілилися голоси країн за антиросійську резолюцію ООН

Новини

Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
Вчора, 21:20
Порошенко з волонтерами везуть на фронт подарунки на Покрову
Вчора, 18:10
На Донеччині окупанти отримали наказ припинити наступ – Генштаб
Вчора, 07:12
РФ терміново латає Кримський міст після вибуху: фото з космосу
Вчора, 06:56
«Рамштайн-6» та нові успіхи ЗСУ. П'ять головних новин дня
12 жовтня, 21:15
Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
12 жовтня, 07:10

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту