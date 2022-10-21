Викрадення, катування, пограбування. Переселенці з Енергодара розповіли про жахіття рашистської окупації

В окупованому Енергодарі великі черги, брак продовольства і шалені ціни

Завдяки домовленостям міських голів Енергодара та Славутича стало можливим розміщення енергодарців, які евакуювалися із захопленого міста, у гуртожитку славутицької лікарні. На початку жовтня туди вже почали селитися переселенці з Енергодара. А «першовідкривачами» стала багатодітна енергодарська родина Євгена та Юлії Хвостенко та троє їхніх діточок.

Невдовзі після поселення сім’я зустрілася з журналістами славутицького ТБ «МедіаДім» та розповіла історію свого життя в окупації.

«Великі черги, брак продовольства, шалені ціни, розраховуватися можна було тільки за готівку, якої майже не було в обігу. За переведення коштів з картки в готівку вимагали шалені відсотки. До нашого міста не доїжджали гумконвої, адже рашисти все відбирали. А ще – забирали в полон людей, мінували ліси, тобто почували себе, як вдома», – згадують Євген і Юлія.

Життя ставало не тільки нестерпним, але й небезпечним, особливо для дітей, тому на початку літа родина виїхала до Запоріжжя.

«Виїхати було надзвичайно складно. Ми зібралися за ніч, потім 11,5 годин їхали через Токмак, проїжджали більше 20 російських блокпостів, і на кожному окупанти змушували виходити, показувати телефони і паспорти, роздягатися. В людей перевіряли татуювання, мозолі на руках (дивилися, чи ми не снайпери), допитувалися, куди і чому їдемо. Шукали військових і патріотів. На одному з блокпостів російський військовий хотів у чоловіка, що їхав разом з нами в автобусі, забрати… шкарпетки, бо у того вояки навіть шкарпеток не було. Коли вже дісталися до українських блокпостів і побачили наших військових, весь автобус зі сльозами радості почав вигукувати «Слава Україні!», – розповідає родина Хвостенків.

Після виїзду сім’я жила у рідних в Запоріжжі, а коли росіяни почали нещадно обстрілювати обласний центр, вирішила евакуюватися у Славутич. Виїжджали енергодарці 30 вересня – саме в той день, коли рашисти розстріляли мирну колону людей на авторинку в Запоріжжі.

До Славутича родина Хвостенків добиралася з волонтерами. На місці енергодарським переселенцям надали кімнату, допомогли з меблями, дітям подарували іграшки. Нині в гуртожитку місцевої лікарні вже дали опалення, є гаряча вода. Діти звикають до життя без постійних вибухів та сирен, ходять до школи та садочка, відвідують творчі гуртки.

Тим часом квартиру сім’ї в Енергодарі розграбували окупанти: під приводом пошуку зброї вони вдерлися до помешкання та винесли все, що їм сподобалося: побутову техніку, дитячі речі…

Щоразу родина Хвостенків з жахом дізнається новини з рідного міста: про викрадення, катування, пограбування містян і сподівається на якнайшвидшу деокупацію.

«Енергодар дуже чекає на звільнення. Всі цього чекають! Віримо, що Новий 2023 рік будемо зустрічати вже у вільному Енергодарі!» – каже родина.

Нагадаємо, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим, не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.