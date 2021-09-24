СБУ оголосила підозру керівництву «партії Шарія»

Зловмисниця фальсифікувала протоколи засідань «політичної сили», що дозволило «обрати потрібних керівників партії»

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру одній із керівниць «Партії Шарія». За попередніми даними, вона займалася підробкою документів про «купівлю» даної політичної сили і про обрання її «очільників». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Підозру оголошено за ч.2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України («підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців»).

У СБУ є аргументовані докази причетності вказаної особи до підробки документів про перереєстрацію політичної партії «Об’єднана Україна» у політичну партію «Партія Шарія».

Зловмисниця фальсифікувала протоколи засідань «політичної сили», що дозволило «обрати потрібних керівників партії».

За інформацією джерела НВ, йдеться про тещу блогера Аллу Бондаренко.

Нагадаємо, що раніше Віктор Шарій, на якого зареєстровано «Партію Шарія», заявив, що не має жодного відношення до діяльності даної «політичної сили» і лише дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища. При чому зробив це за грошову винагороду у $500.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити діяльність партії Шарія. ОАСК відкрив провадження за цим позовом. Дана справа буде розглянута в ОАСК за спрощеним позовного провадження з викликом сторін.

25 лютого СБУ оголосила Шарія у розшук. Раніше повідомлялося, що 22 лютого Шарій не з'явився на допит в СБУ.

Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». Сам Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру».

Нещодавно політолог назвав джерело фінансування Шарія і закликав силовиків перекрити його.