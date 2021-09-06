У Харкові мати три місяці не випускала дочку з квартири

Вчителі забили на сполох і допомогли звільнити дівчинку

У Харкові матір три місяці не випускала з квартири свою дочку. Вчителі школи, де вчиться дівчинка, забили на сполох. Вони не могли зв'язатись ні з дитиною, ні з мамою. Про це пише Newsroom.

Перед навчальним роком школярка не пройшла медогляд, також вона не з'явилась на зустріч з учителем. Тому педагоги навідались до сім'ї додому, але ніхто не відчинив двері. Сусіди дівчинки відмовились розповідати, що відбувається.

Згодом, 1 вересня, школярка не прийшла на заняття. Тоді вчителі звернулись за допомогою до соцпрацівників і в поліцію. Вони також зв'язалися з бабусею і батьком дитини.

Мати тривалий час, біля трьох місяців, як перестала випускати доньку з дому. Все тому, що у жінки стався рецидив психічного захворювання.

Родичі подали до суду, щоб змінити місце проживання дитини.

Відомо, що сім'я вже була на обліку соціальних служб.

Інцидент набув розголосу. Рятувальники прибули до квартири сім'ї, вони відчинили двері.

П'ятикласниця була в стані стресу. Дівчинку передали її рідним, а матір школярки забрали в психіатричну лікарню.

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