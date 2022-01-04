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    Події в Україні

    У Харкові обвалилася чотириповерхівка (фото)

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    Попередньо, обвалення сталося через будівництво, що почалося поряд - У Харкові обвалилася чотириповерхівка (фото)
    Попередньо, обвалення сталося через будівництво, що почалося поряд
    фото: ТипичОЕ

    Постраждалих, за словами власника приміщень, немає

    У Харкові на проспекті Гагаріна обвалився чотириповерховий будинок. За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомив у Facebook речник мерії Юрій Сидоренко.

    За його словами, стався обвал нежитлового будинку.

    «Щодо обвалу на Гагаріна, що 20. Це не житловий будинок, це офісні приміщення колишнього заводу «Авторучка», що знаходяться на приватній території», – розповів Сидоренко.

    Постраждалих, за словами власника приміщень, немає. Попередньо, обвалення сталося через будівництво, що почалося поряд з обвалом.

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    У Харкові обвалилася чотириповерхівка (фото)
    У Харкові обвалилася чотириповерхівка (фото)
    У Харкові обвалилася чотириповерхівка (фото)

    «Мер міста Ігор Терехов вже дав доручення профільному заступнику Кузьміну з'ясувати повну інформацію про те, ким, кому, як і чому було видано дозволи на це будівництво (якщо вони взагалі були видані)», – додав Сидоренко.

    Наразі на місці події працюють представники поліції та ДСНС.

    Зазначимо, у грудні в Одеському училищі обвалилася стеля: учень потрапив до лікарні (фото, відео).

    Теги: Харків ДСНС будівництво аварія будинок Ігор Терехов
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    У Харкові обвалилася чотириповерхівка (фото)