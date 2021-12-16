В Одеському училищі обвалилася стеля: учень потрапив до лікарні (фото, відео)

В Одеському училищі морського туристичного сервісу на учня впав шматок стелі

Будівля внесена до списку пам'яток архітектури

В Одесі в одному із училищ обвалилася частина стелі, в результаті чого постраждав один з учнів. Про це повідомляє Telegram-канал «Х_Одеса».

Хлопця відвезли на «швидкій» до лікарні з травмами голови та забоєм хребта.

Інцидент трапився в Одеському вищому професійному училищі морського туристичного сервісу (26-е училище), яке розташоване в центрі міста на Пушкінській, 18.

Також в мережі опублікували відео і фото з місця інциденту і самого постраждалого хлопця. У нього лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій шийно-грудного відділу хребта.

Триповерхова будівля, в якому розташоване училище, була побудована понад 150 років тому (в 1857 році). На сьогодні будівля внесена до списку пам'яток архітектури.

Саме училище вважається провідним професійно-технічним навчальним закладом Півдня України з підготовки фахівців сфери обслуговування морського туристичного сервісу, ресторанного та готельного господарства, туристичних агентств.

До слова, це вже не перший випадок в Одесі, коли на голову учням падає стеля. Наприкінці листопада під час уроків в Одеській спеціалізованій школі №111, що на пл. Молоді, 17, зі стелі на учнів упав шмат штукартурки.

Раніше у школі на столичних Позняках обвалилася стеля.

Як повідомлялося, у вересні цього року в Новгород-Сіверському Чернігівської області в школі обвалилася стеля. Від удару розбило парти та стільці.