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    В Одеському училищі обвалилася стеля: учень потрапив до лікарні (фото, відео)

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    В Одеському училищі морського туристичного сервісу на учня впав шматок стелі - В Одеському училищі обвалилася стеля: учень потрапив до лікарні (фото, відео)

    В Одеському училищі морського туристичного сервісу на учня впав шматок стелі

    фото t.me/xydessa

    Будівля внесена до списку пам'яток архітектури

    В Одесі в одному із училищ обвалилася частина стелі, в результаті чого постраждав один з учнів. Про це повідомляє Telegram-канал «Х_Одеса».

    Хлопця відвезли на «швидкій» до лікарні з травмами голови та забоєм хребта.

    Інцидент трапився в Одеському вищому професійному училищі морського туристичного сервісу (26-е училище), яке розташоване в центрі міста на Пушкінській, 18.

    Також в мережі опублікували відео і фото з місця інциденту і самого постраждалого хлопця. У нього лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій шийно-грудного відділу хребта.

    Триповерхова будівля, в якому розташоване училище, була побудована понад 150 років тому (в 1857 році). На сьогодні будівля внесена до списку пам'яток архітектури.

    Саме училище вважається провідним професійно-технічним навчальним закладом Півдня України з підготовки фахівців сфери обслуговування морського туристичного сервісу, ресторанного та готельного господарства, туристичних агентств.

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    В Одеському училищі обвалилася стеля: учень потрапив до лікарні (фото, відео)
    В Одеському училищі обвалилася стеля: учень потрапив до лікарні (фото, відео)
    В Одеському училищі обвалилася стеля: учень потрапив до лікарні (фото, відео)

    До слова, це вже не перший випадок в Одесі, коли на голову учням падає стеля. Наприкінці листопада під час уроків в Одеській спеціалізованій школі №111, що на пл. Молоді, 17, зі стелі на учнів упав шмат штукартурки.

    Раніше у школі на столичних Позняках обвалилася стеля.

    Як повідомлялося, у вересні цього року в Новгород-Сіверському Чернігівської області в школі обвалилася стеля. Від удару розбило парти та стільці.

    Теги: Одеса школярі
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    В Одеському училищі обвалилася стеля: учень потрапив до лікарні (фото, відео)