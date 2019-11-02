У Харкові в гостях у товариша помер військовослужбовець



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліцейські Харкова проводять перевірку за фактом смерті військовослужбовця

Вранці 1 листопада житель Московського району виявив тіло свого 23-річного товариша без ознак життя і відразу зателефонував у поліцію.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

26-річний чоловік розповів, що напередодні він зустрів свого приятеля та вони пішли додому заявника. Гість залишився ночувати у квартирі товариша. Наступного дня чоловік побачив, що знайомий не подає ознак життя.

Тіло померлого без видимих ознак насильницької смерті направлено для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причин смерті.

Слідчими Московського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального Кодексу України з приміткою «природна смерть».

Нагадаємо, у селі Іллінка Одеської області молодик зірвав прапор України зі стовпа біля місцевого будинку культури і витер об нього ноги.