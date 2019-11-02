На Одещині молодик зірвав прапор України та витер об нього ноги: відео
Наругу над державним прапором вчинив 23-річний чоловік, йому загрожує до трьох років позбавлення волі
Після затримання хлопець спробував виправдатися дією алкоголю, який вживав з товаришами
У селі Іллінка Одеської області молодик зірвав прапор України зі стовпа біля місцевого будинку культури і витер об нього ноги.
Як повідомляє поліція Одещини, про злочин повідомив сільський голова.
Правоохоронці за кілька годин встановили, що наругу над державним прапором вчинив 23-річний місцевий мешканець.
У розмові з поліцейськими хлопець спробував виправдатися дією алкоголю, який вживав з товаришами.
Дії правопорушника слідчі кваліфікували як наругу над державними символами: йому загрожує від штрафу у сумі 850 грн до позбавлення волі на термін до трьох років.
До слова, нещодавно у Горішніх Плавнях чоловік поцупив прапор з ганку суду.