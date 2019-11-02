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    На Одещині молодик зірвав прапор України та витер об нього ноги: відео

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    <p>Наругу над державним прапором вчинив 23-річний чоловік, йому загрожує до трьох років позбавлення волі</p> - На Одещині молодик зірвав прапор України та витер об нього ноги: відео

    Наругу над державним прапором вчинив 23-річний чоловік, йому загрожує до трьох років позбавлення волі

    Фото: Нацполіція

    Після затримання хлопець спробував виправдатися дією алкоголю, який вживав з товаришами

    У селі Іллінка Одеської області молодик зірвав прапор України зі стовпа біля місцевого будинку культури і витер об нього ноги. 

    Як повідомляє поліція Одещини, про злочин повідомив сільський голова.

    Правоохоронці за кілька годин встановили, що наругу над державним прапором вчинив 23-річний місцевий мешканець.

    У розмові з поліцейськими хлопець спробував виправдатися дією алкоголю, який вживав з товаришами. 

    Дії правопорушника слідчі кваліфікували як наругу над державними символами: йому загрожує від штрафу у сумі 850 грн до позбавлення волі на термін до трьох років.

    До слова, нещодавно у Горішніх Плавнях чоловік поцупив прапор з ганку суду.

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