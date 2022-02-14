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    Події в Україні

    У Калуші ритуальний салон здивував фотозоною для закоханих (фото)

    Власник ритуального салону першим сфотографувався у фотозоні &laquo;Любов до гробу&raquo; - У Калуші ритуальний салон здивував фотозоною для закоханих (фото)
    Власник ритуального салону першим сфотографувався у фотозоні «Любов до гробу»
    фото: Володимир Микитин/ Facebook

    Салон «Скорбота» оригінально привітав містян зі святом

    У Калуші ритуальний салон представив фотозону «Любов до гробу» до Дня святого Валентина. Фотозона облаштована у центрі Калуша на площі Героїв і бере участь у конкурсі до Дня всіх закоханих.

    «Тепер кожен охочий може сфотографуватись у труні та нагадати своїй другій половинці, що життя не вічне! З Днем усіх закоханих!», – написав у соцмережі автор світлини Володимир Микитин.

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    Фотозону облаштувало ритуальне бюро «Скорбота» (підприємець Юрій Кузь).

    «Креативно!», – прокоментував світлину міський голова Андрій Найда.

    «Коли над тобою сміються – це не страшно. Страшно, коли над тобою плачуть. Любіть кожен день», – закликав автор фотозони.

    Як відомо, метрополітен здивував пасажирів «валентинками» до Дня закоханих (фото).

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    Теги: свята Володимир Микитин
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    У Калуші ритуальний салон здивував фотозоною для закоханих (фото)