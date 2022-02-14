У Калуші ритуальний салон здивував фотозоною для закоханих (фото)

Салон «Скорбота» оригінально привітав містян зі святом

У Калуші ритуальний салон представив фотозону «Любов до гробу» до Дня святого Валентина. Фотозона облаштована у центрі Калуша на площі Героїв і бере участь у конкурсі до Дня всіх закоханих.

«Тепер кожен охочий може сфотографуватись у труні та нагадати своїй другій половинці, що життя не вічне! З Днем усіх закоханих!», – написав у соцмережі автор світлини Володимир Микитин.

Фотозону облаштувало ритуальне бюро «Скорбота» (підприємець Юрій Кузь).

«Креативно!», – прокоментував світлину міський голова Андрій Найда.

«Коли над тобою сміються – це не страшно. Страшно, коли над тобою плачуть. Любіть кожен день», – закликав автор фотозони.

Як відомо, метрополітен здивував пасажирів «валентинками» до Дня закоханих (фото).