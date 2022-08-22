У Харкові пролунали вибухи
Після повідомлення про вибухи в області була оголошена повітряна тривога
У Харкові лунають вибухи в понеділок, 22 серпня. Про це повідомляють місцеві мешканці в соцмережах.
Зазначимо, що після повідомлення про вибухи в області була оголошена повітряна тривога.
Поки немає інформації, що саме трапилося у місті.
Наразі офіційної реакції влади щодо вибухів ще немає.
Нагадаємо, у Миколаєві та Харкові в ніч на 22 серпня прогриміли вибухи.
Згодом стало відомо, що окупанти поцілили в інфраструктурний об'єкт у Київському районі Харкова.
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