У Харкові пролунали вибухи

Після повідомлення про вибухи в області була оголошена повітряна тривога

У Харкові лунають вибухи в понеділок, 22 серпня. Про це повідомляють місцеві мешканці в соцмережах.



Зазначимо, що після повідомлення про вибухи в області була оголошена повітряна тривога.

Поки немає інформації, що саме трапилося у місті.

Наразі офіційної реакції влади щодо вибухів ще немає.

Нагадаємо, у Миколаєві та Харкові в ніч на 22 серпня прогриміли вибухи.

Згодом стало відомо, що окупанти поцілили в інфраструктурний об'єкт у Київському районі Харкова.