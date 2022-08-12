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У Мелітополі пролунав гучний вибух: деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Мелітополі пролунав гучний вибух: деталі
Рух опору в Мелітополі пильно стежить за колаборантами
фото ілюстративне

Після вибуху в сторону вулиці Гоголя поїхали швидкі 

Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що сьогодні у мікрорайоні міста стався гучний вибух. Там спрацювала саморобна вибухівка.

«Один гучний вибух на мікрорайоні Мелітополя, в одному з дворів вулиці Гоголя», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що спрацював саморобний вибуховий пристрій. За словами місцевих мешканців, після вибуху в сторону мікрорайону поїхали швидкі.

«Нагадаю, що рух опору пильно стежить за колаборантами, знає кожного в обличчя і по імені й нікого не залишить без належної уваги», – зазначив Федоров.

Більш детальна інформація буде згодом.

Раніше повідомлялося, що у Мелітополі невідомі підірвали штаб «Єдиної Росії».

Після вибухів у центрі Мелітополя поблизу псевдомерії колаборанти намагаються виїхати з міста. Проте більшість спроб є невдалими, адже їх затримують працівники російських спецслужб.

Сьогодні стало відомо, що на Луганщині невідомі підірвали автомобіль колаборанта, якого окупанти призначили так званим «начальником МРЕО».

Тим часом у Херсонській області почали падати високовольтні лінії передач, які ведуть від Запорізької атомної електростанції в окупований Крим.

Нагадаємо, триває 170-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку.

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Теги: війна Україна Мелітополь Запоріжжя окупанти росія війна в Україні

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