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У Харкові прогриміло декілька вибухів (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Харкові прогриміло декілька вибухів (відео)
Харків знову потрапив під обстріл рашистів
фото ілюстративне

Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги

У Харкові прогриміло декілька вибухів вибухів. Про це повідомилли користувачі у соціальних мережах.

Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.

Мешканці Харкова повідомляють, що російські окупанти запустили ракети із Бєлгорода.

Жодної офіційної інформації, де саме були вибухи, що саме вибухнуло, поки що немає.

Жителів просять залишатися в укриттях та не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо,  7 серпня, ввечері російські військові завдали ракетного удару по Вінницькій області. Є постраждалі. Окупанти поцілили у по військових об'єктах.

Додамо, ввечері у кількох областях пролунали вибухи без оголошеної повітряної тривоги. Зокрема вибухи чули жителі Вінничини, Кіровоградщини, Полтавщини та Черкащини.

Пізніше Мер Вінниці підтвердив інформацію про вибухи в області.

Також російські окупанти у неділю, 7 серпня, обстріляли території п'яти громад Сумської області з артилерії і мінометів.

Теги: вибух Харків війна в Україні окупанти

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