У Харкові пролунали вибухи, є пожежі (відео)

Після прильотів у передмісті Харкова почалася пожежа

Кілька вибухів прогриміли на околицях Харкова. В місті працює повітряна тривога.

Місцеві жителі повідомляють про чотири вибухи.

Після прильотів у передмісті Харкова почалася пожежа.

За попередньою інформацією, чотири ракети вилетіли з російського Бєлгорода. Інформація про це уточнюється.

Наразі офіційної інформації про те, що сталося – немає.

Варто зазначити, що зараз повітряна тривога оголошена у п'яти областях України.

Як відомо, раніше окупанти вчинили обстріл Харкова: горіли будинки, гаражі, автівки (фото, відео).

Також7 липня надвечір у Харкові прогриміли вибухи (відео).

До слова, днями рашисти гатили по Харкову: під вогнем навіть ті райони, в які раніше не прилітало.