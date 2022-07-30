У Харкові пролунали вибухи, є пожежі (відео)
Після прильотів у передмісті Харкова почалася пожежа
Кілька вибухів прогриміли на околицях Харкова. В місті працює повітряна тривога.
Місцеві жителі повідомляють про чотири вибухи.
Після прильотів у передмісті Харкова почалася пожежа.
За попередньою інформацією, чотири ракети вилетіли з російського Бєлгорода. Інформація про це уточнюється.
Наразі офіційної інформації про те, що сталося – немає.
Варто зазначити, що зараз повітряна тривога оголошена у п'яти областях України.
Як відомо, раніше окупанти вчинили обстріл Харкова: горіли будинки, гаражі, автівки (фото, відео).
Також7 липня надвечір у Харкові прогриміли вибухи (відео).
До слова, днями рашисти гатили по Харкову: під вогнем навіть ті райони, в які раніше не прилітало.
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