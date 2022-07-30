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У Харкові пролунали вибухи, є пожежі (відео)

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 03:18 glavcom.ua
У Харкові пролунали вибухи, є пожежі (відео)
Окупанти знову обстріляли Харків
фото: кадр відео

Після прильотів у передмісті Харкова почалася пожежа

Кілька вибухів прогриміли на околицях Харкова. В місті працює повітряна тривога. 

Місцеві жителі повідомляють про чотири вибухи.

Після прильотів у передмісті Харкова почалася пожежа.

За попередньою інформацією, чотири ракети вилетіли з російського Бєлгорода. Інформація про це уточнюється.

Наразі офіційної інформації про те, що сталося – немає.

Варто зазначити, що зараз повітряна тривога оголошена у п'яти областях України.

Як відомо, раніше окупанти вчинили обстріл Харкова: горіли будинки, гаражі, автівки (фото, відео).

Також7 липня надвечір у Харкові прогриміли вибухи (відео).

До слова, днями рашисти гатили по Харкову: під вогнем навіть ті райони, в які раніше не прилітало.

 

Теги: Харків окупанти війна обстріл

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