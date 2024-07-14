Обстріл селища Буди під Харковом: кількість постраждалих зросла до 25

Наслідки ракетного удару по селищу Буди на Харківщині

Серед травмованих у Будах – дівчинка 14 років та дев’ятирічний хлопчик

Кількість постраждалих через обстріл селища Буди в Харківському районі зросла до 25 людей, серед них є двоє дітей. Окупанти двічі вдарили по населеному пункту «Іскандером». Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у телеграмі.

«Постраждали 25 осіб. З них двоє дітей – дівчинка 14 років та дев’ятирічний хлопчик», – додав глава регіону.

За його даними, дев’ятеро постраждалих госпіталізовані.

«Троє поранених амбулаторно лікуються, троє потребують оперативного втручання, дві людини – у середньому стані», – написав Синєгубов.

14-річна дівчинка продовжить лікування в дитячій лікарні, її стан – середній.

Нагадаємо, що російські окупанти вдень 13 липня атакували селище Буди Харківської області, уже невдовзі вони завдали повторного удару.

Раніше на Харківщині на російській міні підірвався легковий автомобіль. У машині могло перебувати шестеро осіб.