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У Швеції стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів: є поранений

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Швеції стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів: є поранений
вибух на заводі з виробництва боєприпасів на півдні Швеції в середу серйозно поранив щонайменше одну людину
фото з відкритих джерел

Унаслідок інциденту одна людина отримала серйозні травми

На півдні Швеції у результаті вибуху на заводі з виробництва боєприпасів щонайменше одна людина зазнала серйозних поранень.
Про це повідомляє Associated Press.

За даними поліції, вибух розслідують як нещасний випадок на виробництві.

Завод у Карлсборзі – приблизно за 220 кілометрів від столиці Стокгольма – виробляв малокаліберні боєприпаси.

У правоохоронних органах зазначили, що попри те, що існувала «невизначеність» щодо причин вибуху, він, ймовірно, стався не під час виробничого процесу, а у зв’язку з технічними роботами як «суто нещасний випадок».

Постраждалим виявився чоловік, який перебував один у приміщенні, де стався вибух, розповіли у поліції.

Влада заявила, що інші працівники не постраждали, і що вибух не спричинив пожежу.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко перевірив, як  в Подільському районі відремонтували три житлових будинки з найбільш пошкоджених російськими обстрілами. 

До слова, на території газопостачальної організації в Самаркандській області в Узбекистані у ніч на 10 травня стався потужний вибух газу.

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Теги: вибух Віталій Кличко боєприпаси чоловік

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