У Швеції стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів: є поранений

вибух на заводі з виробництва боєприпасів на півдні Швеції в середу серйозно поранив щонайменше одну людину

Унаслідок інциденту одна людина отримала серйозні травми

На півдні Швеції у результаті вибуху на заводі з виробництва боєприпасів щонайменше одна людина зазнала серйозних поранень.

Про це повідомляє Associated Press.

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За даними поліції, вибух розслідують як нещасний випадок на виробництві.

Завод у Карлсборзі – приблизно за 220 кілометрів від столиці Стокгольма – виробляв малокаліберні боєприпаси.

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У правоохоронних органах зазначили, що попри те, що існувала «невизначеність» щодо причин вибуху, він, ймовірно, стався не під час виробничого процесу, а у зв’язку з технічними роботами як «суто нещасний випадок».

Постраждалим виявився чоловік, який перебував один у приміщенні, де стався вибух, розповіли у поліції.

Влада заявила, що інші працівники не постраждали, і що вибух не спричинив пожежу.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко перевірив, як в Подільському районі відремонтували три житлових будинки з найбільш пошкоджених російськими обстрілами.

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