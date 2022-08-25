Окупанти гатили по Запоріжжю кілька годин: загинув підліток (фото)

Докладнішу інформацію влада області повідомить згодом

Рашисти сьогодні здійснили масований обстріл Оріхова Запорізької області та довколишніх населених пунктів. Внаслідок атаки загинув 17-річний юнак. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Черговий масований ворожий обстріл у місті Оріхів та населених пунктах навколо. Окупант застосував артилерію, гатив кілька годин поспіль. Загинув 17-річний юнак. Його було тяжко поранено, помер дорогою до шпиталю. Ще одна жінка з селища Преображенка, 66 років, зазнала тяжких поранень під час ворожої атаки», – повідомив він.

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За словами Старуха, зруйновано десятки приватних будинків. Він додав, що очікується більш докладна інформація.

Як раніше повідомлялося, сьогодні у Запорізькій області пролунали вибухи у населених пунктах Запорізького та Василівського районів.

До слова, триває 183-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти безуспішно намагалися вести наступ на Бахмутському, Авдіївському та Слов’янському напрямках.