Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти гатили по Запоріжжю кілька годин: загинув підліток (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти гатили по Запоріжжю кілька годин: загинув підліток (фото)
Зруйновано десятки приватних будинків
фото: Олександр Старух

Докладнішу інформацію влада області повідомить згодом 

Рашисти сьогодні здійснили масований обстріл Оріхова Запорізької області та довколишніх населених пунктів. Внаслідок атаки загинув 17-річний юнак. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Черговий масований ворожий обстріл у місті Оріхів та населених пунктах навколо. Окупант застосував артилерію, гатив кілька годин поспіль. Загинув 17-річний юнак. Його було тяжко поранено, помер дорогою до шпиталю. Ще одна жінка з селища Преображенка, 66 років, зазнала тяжких поранень під час ворожої атаки», – повідомив він.

5 фото
На весь екран

За словами Старуха, зруйновано десятки приватних будинків. Він додав, що очікується більш докладна інформація.

Як раніше повідомлялося, сьогодні у Запорізькій області пролунали вибухи у населених пунктах Запорізького та Василівського районів

До слова, триває 183-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти безуспішно намагалися вести наступ на Бахмутському, Авдіївському та Слов’янському напрямках. 

Теги: Запоріжжя війна окупанти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іван Сушко був виконуючим обов’язки «голови смт Михайлівка»
На Запоріжжі невідомі підірвали авто гауляйтера Сушка
Вчора, 10:13
Наслідки рашистської атаки на Запоріжжя
Удар по Запоріжжю: постраждала цивільна інфраструктура (фото)
Вчора, 08:03
Окупанти обстріляли Запоріжжя: перші подробиці про влучання
Окупанти обстріляли Запоріжжя: перші подробиці про влучання
Вчора, 01:36

Події в Україні

Окупанти гатили по Запоріжжю кілька годин: загинув підліток (фото)
Окупанти гатили по Запоріжжю кілька годин: загинув підліток (фото)
Суд арештував активи компаній на 72 млн грн, які працювали на РФ
Суд арештував активи компаній на 72 млн грн, які працювали на РФ
У Маріуполі спалахнула велика пожежа (відео)
У Маріуполі спалахнула велика пожежа (відео)
У Мелітопольському районі партизани підірвали штаб окупантів
У Мелітопольському районі партизани підірвали штаб окупантів
Повітряні сили припустили, з чого рашисти обстріляли Чаплине
Повітряні сили припустили, з чого рашисти обстріляли Чаплине
Рашисти атакували Донеччину «Градами» та «Ураганами»: є загиблі (фото)
Рашисти атакували Донеччину «Градами» та «Ураганами»: є загиблі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
У Миколаєві, Кривому Розі та на Київщині лунають вибухи
48K
Удар по Чаплиному: Арестович анонсував відповідь ЗСУ
44K
День Незалежності: Тимошенко звернулася віршем до росіян
39K
Авіація вдарила по Каховському мосту та системах ППО окупантів
29K
Удар по вокзалу в Чаплиному розцінюється як звірство – Блінкен
22K
На Київщині прогриміли вибухи

Новини

Іспанія передасть Україні ППО та бронемобілі 
Сьогодні, 14:31
Порошенко закликає владу починати контрнаступ
Сьогодні, 10:13
Українські воїни зупинили наступ окупантів на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Що увійде в рекордний пакет допомоги від США: деталі
Вчора, 20:58
Путін вирішив купувати українських школярів на загарбаних територіях 
Вчора, 18:05
Наша «Мрія»: приголомшливі кадри із Дня Незалежності-2021 (відео)
Вчора, 14:49

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту