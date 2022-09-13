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У Харкові зникло світло та зупинилося метро: названа причина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Харкові зникло світло та зупинилося метро: названа причина
Резервна лінія, яка постачала живлення у населені пункти, вийшла з ладу
фото: пресслужба харківського метрополітену

У деяких районах міста відсутнє енергопостачання

Сьогодні зранку, 13 вересня, у Харкові метрополітен призупинив рух поїздів з технічних причин. Про це повідомляє пресслужба Харківського метрополітену.

«Шановні пасажири! З технічних причин тимчасово призупинено рух по лініях Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності», – йдеться в повідомленні компанії.

Крім того, місцеві жителі повідомляють, що в деяких районах міста відсутнє енергопостачання.

Тим часом про проблеми з електроенергією повідомляють у Дергачівській міськраді. «Шановні дергачівці! З технічних причин на території нашого міста та навколишніх сіл відсутня електроенергія. Фахівці Харківобленерго вже працюють над вирішенням проблеми», – зазначили там.

Як повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко відключення електроенергії сталося через те, що резервна лінія, яка постачала живлення у населені пункти, вийшла з ладу. Причина – обстріли РФ. «Щойно повідомили, що Харків та область без світла. Вийшла з ладу резервна лінія, яка живила населені пункти. Зараз всі сили направлені на ліквідацію проблеми. Про результати повідомлю пізніше. Це наслідки підступних обстрілів росіян, що були напередодні», – повідомив Тимошенко.

Нагадаємо, 12 вересня окупанти вдарили по Харкову, унаслідок чого є загиблі та поранені. Відомо, що рашисти влучили у дорожнє покриття в Київському районі Харкова. Попередньо, одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Теги: Харків метро війна обстріл електроенергія

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