У Брянській області пролунали вибухи: пошкоджений енергооб'єкт  

Рашисти заявили, що відбулася атака безпілотника

У вівторок, 20 грудня, вдень у Трубчевському районі Брянської області нібито був атакований енергетичний об'єкт. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз в Telegram.

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«В результаті атаки безпілотника на території районних електричних мереж у Трубчевському районі є руйнування адміністративної будівлі та автомобіля», – заявив Богомаз.

За його словами, постраждалих у результаті атаки немає. При цьому на місце вже прибули працівники спецслужб.

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Зазначимо, що Трубчевський район Брянської області розташований неподалік Сумської області.

Нагадаємо, тиждень тому губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз заявив, що «бавовна» в області була пов’язана з обстрілом ЗСУ. Тоді начебто прилетіло по військових об'єктах ворогів.



Крім того, у російському Курську ввечері 14 грудня пролунали вибухи.