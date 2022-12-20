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У Брянській області пролунали вибухи: пошкоджений енергооб'єкт  

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Брянській області пролунали вибухи: пошкоджений енергооб'єкт  
Вороги традиційно звинувачують в інциденті Україну 
фото з відкритих джерел

Рашисти заявили, що відбулася атака безпілотника 

У вівторок, 20 грудня, вдень у Трубчевському районі Брянської області нібито був атакований енергетичний об'єкт. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз в Telegram.

«В результаті атаки безпілотника на території районних електричних мереж у Трубчевському районі є руйнування адміністративної будівлі та автомобіля», – заявив Богомаз.

За його словами, постраждалих у результаті атаки немає. При цьому на місце вже прибули працівники спецслужб.

Зазначимо, що Трубчевський район Брянської області розташований неподалік Сумської області. 

Нагадаємо, тиждень тому губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз заявив, що  «бавовна» в області була пов’язана з обстрілом ЗСУ. Тоді начебто прилетіло по військових об'єктах ворогів. 
 
 Крім того, у російському Курську ввечері 14 грудня пролунали вибухи. 

Теги: безпілотник обстріл росія

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