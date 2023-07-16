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ЗСУ стійко тримають оборону на Куп’янському напрямку – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ стійко тримають оборону на Куп’янському напрямку – Генштаб
Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу окупантів
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою

Триває п’ятсот восьма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав 6 ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт. Про це у вечірньому зведенні 16 липня інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на оперативних напрямках

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Шпиль Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Степне, Попівка, Козаче Сумської області та Басове, Висока Яруга, Тернова, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Масютівки та завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Сіверська на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Іванівського Донецької області. Також, противник здійснив спроби відновити втрачене положення північно-західніше Курдюмівки Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Північного. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Біла Гора, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед яких Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку, у північній частині Старомайорського Донецької області, противник здійснив невдалу спробу відновлення втраченого положення. Завдав авіаційних ударів в районах Времівки, Благодатного та Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Благодатне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Степового Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Чарівне Запорізької області; Дудчани, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Берегове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної  операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 з яких – по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 ворожих засоби протиповітряної оборони.

Раніше Збройні сили України підтвердили ураження складу ракетного озброєння у тимчасово окупованому Ювілейному, що на Луганщині.

Нагадаємо, у неділю, 16 липня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали сильні вибухи.

Також сьогодні вночі в тимчасово окупованому Севастополі у Криму прогриміло кілька вибухів.

Теги: Авдіївка Херсон Facebook транспорт місто озброєння ворог наступ Вугледар

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