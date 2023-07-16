Окупанти вдарили по Херсонщині авіабомбами: загинула жінка, серед поранених є діти

Ворожий удар забрав життя 70-річної мешканки села Зміївка

Сьогодні ввечері російські загарбники обстріляли Бериславську громаду на Херсонщині. Унаслідок цього загинула літня жінка, травмувалися ще п’ятеро осіб, серед яких є діти. Про це повідомили Офіс генпрокурора та голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Як зазначається, обстріл стався приблизно о 20:00 16 липня.

«Під час ворожої атаки травми, несумісні з життям, отримала місцева жителька. Дані щодо травмованих уточнюються.

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Попередньо, російські військові завдали два авіаудари керованими авіабомбами», – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Крім того, протягом дня внаслідок російської агресії на території Херсонщини травмовані ще пʼять цивільних осіб. Серед них – дві дитини.

Як уточнив Прокудін, ворог випустив керовані авіабомби по селу Зміївка. Унаслідок цієї атаки 70-річна жінка загинула на місці.

Нагадаємо, ввечері 13 липня росіяни вчергове обстріляли Херсонську область, унаслідок чого постраждав літній чоловік.

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Також повідомлялося, що 12 липня внаслідок обстрілу окупантів у Херсоні загинув 81-річний чоловік.

До слова, добігає кінця 508-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав шість ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснив майже 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.