Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Історик Грицак назвав головну рису, якою має володіти наступний президент України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Історик Грицак назвав головну рису, якою має володіти наступний президент України
Історик зауважив, що майбутній лідер повинен давати працювати своїй команді
фото з відкритих джерел

На думку Грицака, майбутній лідер повинен давати працювати своїй команді

Наступний президент України повинен вміти оточувати себе людьми, які мудріші за нього самого, і не боятися їхньої думки. Як інформує «Главком», про це заявив історик Ярослав Грицак в інтерв’ю Liga.net.

«Перш за все він (наступний президент, – ред.) має бути достатньо лінивий. Ну, не тільки як Ющенко, який повністю відсторонився. Лінивий для того, щоб краще працювало оточення», – сказав Грицак.

Також історик зауважив, що майбутній лідер повинен давати працювати своїй команді, а не перебирати усю славу й відповідальність лише на себе.

Водночас Грицак оцінив модель ухвалення рішень у нинішнього президента Володимира Зеленського

«Поки що я бачу, що всі розв’язки робить сам Зеленський. Часом йому вдається, часом – ні. Або його найближче оточення. Але ті експерти, яких я знаю, а це добрі експерти, вони поза владою», – сказав історик.

Раніше відомий історик спрогнозував, коли можна чекати на перемир’я. На його думку, від початку перемовин із Росією до оголошення перемир’я може минути багато часу.

Нагадаємо, відомий історик пояснив, що стане перемогою України у війні з Росією. За словами Ярослава Грицака, перемогою для України стане її вихід за межі простору держави-агресорки та долучення до Євросоюзу, де неможлива війна між сусідами.

Читайте також:

Теги: війна модель президент Ярослав Грицак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лжепророки «русского міра» дадуть відповідь за зло
Немилосердна кара чекає на таких, як Гундяєв
6 липня, 12:32
Трамп: Може настати момент, коли ми більше не зможемо бути розсудливими і будемо змушені військовими силами завершити роботу
Трамп заявив, що Іран порушив угоду про припинення вогню
28 червня, 03:31
Андрію Павлюку назавжди 28
Від пасічника до начальника розвідки. Згадаймо Андрія Павлюка
19 липня, 09:00
Обидві моделі перебували в ізольованому середовищі без прямого доступу в інтернет
Штучний інтелект OpenAI вийшов з-під контролю під час тестування
23 липня, 03:44
Постраждалі перебувають під наглядом лікарів
Нічна атака на Київщину: влада повідомила про стан постраждалих
2 липня, 07:55
Наслідки атаки на Кстово
Уражено нафтоперекачувальну станцію, яка транспортує пальне до центральних регіонів РФ
2 липня, 12:23
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна більше не потребує ракет Taurus
Україні більше не потрібні ракети Taurus? Міністр оборони Німеччини оцінив ситуацію на фронті
6 липня, 11:05
Наслідки російського удару по Києву 11 липня
Зеленський звернувся до партнерів: очікуємо виконання обіцянок щодо Patriot
11 липня, 10:58
Наслідки російського удару по Запоріжжю 19 липня
Уночі РФ атакувала Україну ракетами та дронами: є влучання
20 липня, 08:25

Суспільство

Прогноз погоди на тиждень 27 липня – 2 серпня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 27 липня – 2 серпня 2026 року
Історик Грицак назвав головну рису, якою має володіти наступний президент України
Історик Грицак назвав головну рису, якою має володіти наступний президент України
Військовий експерт розповів, чому новому головнокомандувачу Драпатому буде «дуже важко»
Військовий експерт розповів, чому новому головнокомандувачу Драпатому буде «дуже важко»
Україна увійшла до трійки країн із найнижчим рівнем народжуваності у світі
Україна увійшла до трійки країн із найнижчим рівнем народжуваності у світі
Буковинка два роки живе з двометровим пітоном
Буковинка два роки живе з двометровим пітоном
Підробили сертифікат про вакцинацію. Надія і Віра Савченко отримали рішення суду
Підробили сертифікат про вакцинацію. Надія і Віра Савченко отримали рішення суду

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 липня 2026
117K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
113K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
107K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
92K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони

Новини

Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
24 липня, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua