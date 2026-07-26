Історик Грицак назвав головну рису, якою має володіти наступний президент України

На думку Грицака, майбутній лідер повинен давати працювати своїй команді

Наступний президент України повинен вміти оточувати себе людьми, які мудріші за нього самого, і не боятися їхньої думки. Як інформує «Главком», про це заявив історик Ярослав Грицак в інтерв’ю Liga.net.

«Перш за все він (наступний президент, – ред.) має бути достатньо лінивий. Ну, не тільки як Ющенко, який повністю відсторонився. Лінивий для того, щоб краще працювало оточення», – сказав Грицак.

Також історик зауважив, що майбутній лідер повинен давати працювати своїй команді, а не перебирати усю славу й відповідальність лише на себе.

Водночас Грицак оцінив модель ухвалення рішень у нинішнього президента Володимира Зеленського

«Поки що я бачу, що всі розв’язки робить сам Зеленський. Часом йому вдається, часом – ні. Або його найближче оточення. Але ті експерти, яких я знаю, а це добрі експерти, вони поза владою», – сказав історик.

Раніше відомий історик спрогнозував, коли можна чекати на перемир’я. На його думку, від початку перемовин із Росією до оголошення перемир’я може минути багато часу.

Нагадаємо, відомий історик пояснив, що стане перемогою України у війні з Росією. За словами Ярослава Грицака, перемогою для України стане її вихід за межі простору держави-агресорки та долучення до Євросоюзу, де неможлива війна між сусідами.