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Батьків трьох дітей прирівняють до інших військовозобов'язаних? Кабмін отримав пропозицію

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Батьків трьох дітей прирівняють до інших військовозобов'язаних? Кабмін отримав пропозицію
Автоматичну відстрочку для батьків трьох дітей запропонували скасувати
фото: ukraina.info

Автор петиції запропонував скасувати автоматичну відстрочку для багатодітних батьків, залишивши її лише у випадках, коли діти можуть залишитися без належного догляду

Кабінет Міністрів отримав петицію із пропозицією переглянути правила надання відстрочки від мобілізації для чоловіків, які виховують трьох і більше дітей. Автор звернення вважає, що чинна норма створює нерівні умови для військовозобов'язаних та має бути змінена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт електронних петицій.

Чинні норми законодавства

Автор петиції №41/010443-26еп посилається на статті 21, 24 та 65 Конституції України. На його думку, захист держави є конституційним обов'язком кожного громадянина, а винятки мають бути обґрунтованими, пропорційними та враховувати реальні життєві обставини.

У зверненні наголошується, що зараз чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, не підлягають призову під час мобілізації. Крім того, ця ж обставина є окремою підставою для звільнення військовослужбовця зі служби під час воєнного стану.

«Водночас чоловік, який має одну дитину або двох неповнолітніх дітей, не отримує аналогічної відстрочки та може бути мобілізований. Військовослужбовець, який має одну дитину або двох дітей, також не може звільнитися зі служби лише на цій підставі», – йдеться у тексті петиції.

Автор звернення вважає, що кількість дітей сама по собі не свідчить про те, що чоловік є єдиним годувальником або єдиною особою, яка здійснює догляд за дітьми.

«Автоматична відстрочка і право на звільнення виключно через наявність трьох дітей не враховують реального становища конкретної сім'ї та створюють законодавчу привілею порівняно з батьками однієї або двох дітей і громадянами, які ще не мають дітей», – зазначає автор.

Що пропонує автор петиції

У документі Кабмін просять підготувати законопроєкт, який виключить із законодавства норму про автоматичну відстрочку для чоловіків, які мають трьох і більше дітей, а також скасує відповідну підставу для звільнення зі служби під час воєнного стану.

Водночас автор пропонує зберегти право на відстрочку для осіб, які самостійно виховують дітей, є єдиними законними представниками, доглядають за дитиною з інвалідністю чи тяжко хворою дитиною або мають інші передбачені законом обставини, за яких діти можуть залишитися без належного догляду.

На думку автора звернення, підтримка багатодітних сімей має здійснюватися через соціальні виплати, пільги та інші державні гарантії, а не шляхом автоматичного звільнення від виконання військового обов'язку.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони змінило порядок переоформлення відстрочок. Відтепер військовозобов'язані можуть подати заяву на нову законну підставу для відстрочки, не втрачаючи чинної до моменту ухвалення рішення комісією. Серед таких підстав Міноборони окремо назвало народження третьої дитини, догляд за родичем та інші випадки, передбачені законодавством.

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Теги: петиція мобілізація війна Україна

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