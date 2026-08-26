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Росія атакувала центральний район Херсона

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія атакувала центральний район Херсона
Масштабна пожежа спалахнула в центрі Херсона після атаки РФ
скриншот з відео

Після влучання безпілотника спалахнула масштабна пожежа, яка вщент знищила кілька торговельних точок

Російські війська вночі 26 серпня атакували безпілотником Центральний район Херсона. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа, однак цього разу обійшлося без загиблих та постраждалих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Внаслідок влучання російського безпілотника в Центральному районі міста спалахнула пожежа. Вогонь поширився на торговельні об'єкти.

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За інформацією очільника області, внаслідок займання вщент вигоріли кілька торговельних точок. На місце прибули рятувальники ДСНС. Вогнеборці ліквідували пожежу.

За попередньою інформацією, внаслідок цієї атаки ніхто не загинув і не постраждав. Водночас протягом минулої доби російські війська продовжували атакувати Херсонську область. Під ударами опинилися десятки населених пунктів регіону.

Внаслідок російських обстрілів та дронових атак на Херсонщині за минулу добу загинула одна людина. Ще 12 людей дістали поранення. Російські удари також пошкодили житлові будинки, магазини, транспорт та інші цивільні об'єкти.

Нагадаємо, вранці 26 серпня російські війська також завдали удару по Чернігову. Внаслідок атаки загинули 49-річна жінка та чотирирічна дівчинка, ще одну неповнолітню госпіталізували.

Удар припав на житлову забудову. В одному з приватних будинків спалахнула сильна пожежа, яка практично повністю знищила оселю. Також було пошкоджено господарські споруди, а в розташованому неподалік магазині виникла пожежа.

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Теги: росія окупанти Херсон

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