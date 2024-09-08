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У Херсоні російський дрон скинув вибухівку на маршрутку: є постраждалі

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Херсоні російський дрон скинув вибухівку на маршрутку: є постраждалі
Шестеро людей постраждали через атаку російського безпілотника
фото ілюстративне

Усі потерпілі – під наглядом медиків, їм надають необхідну допомогу

У неділю, 8 вересня, російський дрон у Херсоні скинув вибухівку на маршрутку, внаслідок чого є потерпілі.Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«У Дніпровському районі Херсона шестеро людей постраждали через атаку російського безпілотника. Це чоловіки, 57-ми, 58-ми та 60-ти років, а також жінки, 43-х, 45-ти та 60-ти років. Четверо людей постраждали внаслідок скиду вибухівки з дрона на маршрутку. Двоє людей в момент удару перебували на вулиці», - написав він.

За словами Прокудіна, усі потерпілі – під наглядом медиків, їм надають необхідну допомогу.

Як відомо, у ніч проти 8 вересня Одещина зазнала чергової атаки ворожих безпілотників, які було запущено з акваторії Чорного моря. Зафіксовані влучання у місті Вилкове, де постраждала цивільна інфраструктура, готельно-ресторанний комплекс. 

Крім того, росіяни завдали авіаудару по Миколаївці на Донеччині. Під завалами готелю опинилися двоє людей.

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Теги: інфраструктура Вилкове Миколаїв Одещина

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