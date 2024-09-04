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Нардепка Кравчук підтвердила, що Мінінфраструктури поділять на два міністерства

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Нардепка Кравчук підтвердила, що Мінінфраструктури поділять на два міністерства
Євгенія Кравчук розповіла про підсумки засідання фракції «Слуга народу»
фото з відкритих джерел

За словами Кравчук, міністерство регіонів та інфраструктури буде роз'єднано, але не відразу

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) буде розділено на два міністерства. Про це повідомила заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук за підсумками засідання фракції «Слуга народу», яке відбулося за участю президента України Володимира Зеленського.

«У нас відбулося засідання фракції «Слуга народу», на частині засідання був присутній президент Володимир Зеленський. Ми в комплексі обговорили питання кадрів в умовах воєнного стану...», - повідомила вона в ефірі загальнонаціонального телемарафону в середу ввечері.

За її словами, «міністерство регіонів та інфраструктури буде роз'єднано, тобто регіони та інфраструктура будуть окремо, але не відразу. Прем'єр попросив два місяці часу». Кравчук зазначила, що «об'єднанням і роз'єднанням міністерств буде займатися Кабінет Міністрів, це їхня функція».

Кравчук додала, що поки що велике об'єднане міністерство очолить Олексій Кулеба, але згодом його розділять.

Нагадаємо, на засіданні фракції «Слуга народу» за участю президента України Володимира Зеленського було погоджено дев'ять кандидатур нових міністрів. Про це повідомив керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Також, за словами арахамії, на фракції обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців.  

Теги: Кабмін Володимир Зеленський президент інфраструктура уряд влада Євгенія Кравчук

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