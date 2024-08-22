ЗСУ знищили склад боєприпасів та пального ворога на Кінбурнській косі (відео)

Операція була проведена підрозділом ВМС ЗСУ Black Six

Українські військові завдали нищівного удару по складу боєприпасів та пального російських загарбників, що був розташований на Кінбурнській косі у Чорному морі. Внаслідок атаки об'єкт був ліквідований. Про це повідомляє пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що операція була проведена підрозділом ВМС ЗСУ Black Six.

🇺🇦⚓️ Підрозділ ВМС ЗС України знищив ворожий склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів на Кінбурнській косі в Чорному морі. pic.twitter.com/0zAwgAV094 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 22, 2024

Також військові оприлюднили відео знищення ворожого складу військової техніки та пального на Кінбурнській косі.

На кадрах можна побачити, що по ворожому об'єкту був завданий удар із застосуванням безпілотника, і після скиду боєприпасу відбувся вибух, та розпочалася сильна пожежа.

У ВМС ЗСУ не уточнили, коли саме був знищений цей склад російських загарбників.

Нагадаємо, 12 серпня 2024 року бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони підняли прапор України на Кінбурнській косі, однак територія коси залишається під окупацією Росії. Кінбурнську косу відділяє від міста Очаків гирло Дніпро-Бузького лиману, це приблизно п'ять кілометрів. Очаків добре видно з північного берега коси і, відповідно, він досяжний для ворожої артилерії.