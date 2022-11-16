Херсон повертається до життя: відновив роботу перший банк, незабаром запрацює вокзал (фото)
«Укрзалізниця» встановила на херсонському вокзалі термінали Starlink
«Укрзалізниця» активно готується до відновлення руху в нещодавно звільнений Херсон. Про це повідомляє пресслужба.
«Перевірили стан залізничного вокзалу, паралельно організували разом з нашими партнерами з World Central Kitchen роздачу продуктових наборів для жителів Херсона прямо на вокзалі, а також надання необхідної медичної допомоги та ліків разом з Médecins Sans Frontières/MSF», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що лікарям залізниця виділила окреме місце на херсонському вокзалі, щоб усі містяни могли оперативно отримати медичну допомогу.
«Крім цього, ми забезпечили вокзал резервним живленням і терміналами Starlink: тепер це друга точка в місті, де херсонці можуть зарядити мобільні телефони та під’єднатись до мережі, щоб зв’язатись із близькими», – зазначає «Укрзалізниця».
Крім того, до Херсона повертається «Ощадбанк».
«Вітаю «Ощадбанк» – український банк, який першим відновив повноцінну роботу відділення у визволеному від окупантів Херсоні! Дякую колегам за максимальну оперативність», – зазначив у Facebook голова Нацбанку Андрій Пишний.
Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.
Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що російський диктатор Володимир Путін визначив нову мету для російських окупантів на фронті в Україні. Наразі у його планах захопити Донецьку область.
Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ.
Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.
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