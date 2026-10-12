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Кропивницький: чоловік кинув гранати в поліцейських і відкрив стрілянину

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Кропивницький: чоловік кинув гранати в поліцейських і відкрив стрілянину
Чоловік з автоматом розгулює Кропивницьким
скриншот з відео

Правоохоронці оголосили спеціальну операцію «Грім» для затримання озброєного чоловіка

У центрі Кропивницького 12 жовтня чоловік кинув гранати в бік правоохоронців, після чого відкрив стрілянину з автоматичної зброї. Для його затримання поліція запровадила спеціальну операцію «Грім». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Кропивницького.

Інформацію про обставини інциденту підтвердила речниця поліції Кіровоградської області Оксана Ковтуненко. За її словами, чоловік застосував гранати під час спілкування з поліцейськими. Він кинув вибухові пристрої в бік правоохоронців, а потім почав стріляти з автоматичної зброї.

Після цього поліція розпочала заходи із затримання озброєного чоловіка. До операції залучили необхідні підрозділи. «Наразі поліція вживає заходів для затримання. Ввели спеціальну операцію «Грім», до якої залучені всі необхідні підрозділи», – повідомила Ковтуненко.

Перші повідомлення про стрілянину та вибухи з'явилися в місцевих інформаційних ресурсах. За попередніми даними, в центральній частині Кропивницького помітили чоловіка, який нібито пересувався містом з автоматом і гранатами.

Місцеві медіа повідомляли про щонайменше шість вибухів. Водночас точну кількість вибухів офіційно не підтверджено. За інформацією місцевих ресурсів, правоохоронці перекрили вулицю, на якій розгорталися події, та розпочали заходи із затримання чоловіка.

Нагадаємо, що в Одесі чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях під час перевірки документів. Для його затримання поліція оголосила спеціальну операцію.

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Теги: Кропивницький стрілянина

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