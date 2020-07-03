У Києві четвертий день поспіль тривають протести шахтарів
Шахтарі висунули владі низку вимог
Народний депутат Михайло Волинець повідомив, що шахтарі розпочинають сьогодні у столиці четвертий день Всеукраїнської безстрокової акції протесту. Про це Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.
Шахтарі виступають за:
безпечні умови праці!
енергетичну незалежність!
розвиток та сталу роботу українських підприємств!
Шахтарі протестують проти:
створення умов для трудової міграції!
бездумної ліквідації українського вуглевидобування!
імпорту російської електроенергії та вугілля.
Нагадаємо з 30 червня шахтарі з різних регіонів почали безстракові акції в Києві. Вони вимагають погашення перед працівниками державних шахт заборгованості із зарплати, виведення галузі із кризи і відставки відповідальних за кризу чиновників, зокрема Андрія Геруса, та повернення боргів державної Центренерго, яке є підконтрольним олігарху Коломойському.
1 липня представники МВС почали силові дії проти страйкарів державних та приватних шахта під офісом президента України.