У Києві четвертий день поспіль тривають протести шахтарів



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Акції шахтарів у Києві продовжуються

Шахтарі висунули владі низку вимог

Народний депутат Михайло Волинець повідомив, що шахтарі розпочинають сьогодні у столиці четвертий день Всеукраїнської безстрокової акції протесту. Про це Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

Шахтарі виступають за:

безпечні умови праці!

енергетичну незалежність!

розвиток та сталу роботу українських підприємств!

Шахтарі протестують проти:

створення умов для трудової міграції!

бездумної ліквідації українського вуглевидобування!

імпорту російської електроенергії та вугілля.

Нагадаємо з 30 червня шахтарі з різних регіонів почали безстракові акції в Києві. Вони вимагають погашення перед працівниками державних шахт заборгованості із зарплати, виведення галузі із кризи і відставки відповідальних за кризу чиновників, зокрема Андрія Геруса, та повернення боргів державної Центренерго, яке є підконтрольним олігарху Коломойському.

1 липня представники МВС почали силові дії проти страйкарів державних та приватних шахта під офісом президента України.