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    Події в Україні

    У Києві четвертий день поспіль тривають протести шахтарів

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    Акції шахтарів у Києві продовжуються - У Києві четвертий день поспіль тривають протести шахтарів
    Акції шахтарів у Києві продовжуються

    Шахтарі висунули владі низку вимог

    Народний депутат Михайло Волинець повідомив, що шахтарі розпочинають сьогодні у столиці четвертий день Всеукраїнської безстрокової акції протесту. Про це Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

    Шахтарі виступають за:

     безпечні умови праці!

    енергетичну незалежність!

    розвиток та сталу роботу українських підприємств!

    Шахтарі протестують проти:

    створення умов для трудової міграції!

    бездумної ліквідації українського вуглевидобування!

    імпорту російської електроенергії та вугілля.

    Нагадаємо з 30 червня шахтарі з різних регіонів почали безстракові акції в Києві. Вони вимагають погашення перед працівниками державних шахт заборгованості із зарплати, виведення галузі із кризи і відставки відповідальних за кризу чиновників, зокрема Андрія Геруса, та повернення боргів державної Центренерго, яке є підконтрольним олігарху Коломойському.

    1 липня представники МВС почали силові дії проти страйкарів державних та приватних шахта під офісом президента України.

    МВС Київ шахта депутат акція протест
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