Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ розповіли, що підрив нафтобази у Севастополі – це підготовка до наступу

Софія Сидоренко
glavcom.ua
ЗСУ розповіли, що підрив нафтобази у Севастополі – це підготовка до наступу
Підірвана логістика ворога є підготовкою до активних дій ЗСУ
фото з відкритих джерел

Підрив логістики у Севастополі є елементом підготовки до українського контрнаступу

Пожежа на нафтобазі у Севастополі є одним з елементів підготовки до активних дій українських військових. Про це заявила речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону.

«Те, що підірвана логістика ворога – один з елементів підготовки до потужних активних дій Сил оборони, ми говоримо вже довготривалий час. І ось ця робота і є підготовчою до широкого повномасштабного наступу, на який всі очікують. Тому ворог відчуває, що в нього підірвані ресурси і починає маневрувати», – заявила речниця.

Наталія Гуменюк також заявила, що після пожежі у Севастополі російські військові разом з родинами намагаються виїхати з Криму.

Нагадаємо, що після вибуху на нафтобазі у Севастополі містом почали ширитися панічні думки про нездатність російської ППО захистити власні стратегічні об'єкти, а російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустки у континентальній частині Росії. 

Раніше повідомляли, що в Криму утворилися затори через великий потік машин. Після вибухів з Криму також вилетів російський урядовий борт Ту-204-300.

Читайте також:

 

 

Теги: Севастополь військові робота ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гаррі Поттер офіційно повертається: тепер це буде серіал з новими акторами
Гаррі Поттер офіційно повертається: тепер це буде серіал з новими акторами
12 квiтня, 22:32
Міністр оборони Олексій Резніков
Контрнаступ ЗСУ: Резніков розповів про найбільш небезпечний напрямок
5 квiтня, 12:42
Аеропорт Гостомеля після відходу окупантів
Намагалися висадити десант: генерал Павлюк розповів, як окупанти планували захопити Київ
11 квiтня, 11:22
Ізраїль завдав ударів по Сирії у відповідь на ракетну атаку
Удари Ізраїлю по Сирії та зниження темпів російського наступу: головне за ніч
9 квiтня, 07:08
Події відбуваються в Івано-Франківську, в розташуванні 50-го полку Нацгвардії
Побиття строковика на Прикарпатті: реакція ДБР
18 квiтня, 19:05
Своїми безглуздими та абсурдними коментарями стосовно трагічної загибелі військового у своїх соціяльних мережах відзначилася київська волонтерка
Волонтерка цинічно познущалася над загибеллю українського полоненого (фото)
13 квiтня, 08:16
Наразі не відомо, що саме вибухнуло
Ранкова «бавовна» у Мелітополі: місто накрила серія вибухів
14 квiтня, 08:32
Напередодні Великодня Збройні сили звернулися до українців
Напередодні Великодня Збройні сили звернулися до українців
14 квiтня, 11:37
Командувач армії Пакистану генерал Сайєд Асім Мунір (праворуч) приймає почесну варту під час цього чотириденного візиту до Китаю
Китай поглибить і розширить військові зв'язки ще з однією країною
27 квiтня, 16:42

Події в Україні

Будівлі склалися до фундаменту: окупанти завдали авіаудару по Авдіївці
Будівлі склалися до фундаменту: окупанти завдали авіаудару по Авдіївці
ЗСУ розповіли, що підрив нафтобази у Севастополі – це підготовка до наступу
ЗСУ розповіли, що підрив нафтобази у Севастополі – це підготовка до наступу
Дві парафії на Вінничині заявили про перехід до ПЦУ за рішенням громади
Дві парафії на Вінничині заявили про перехід до ПЦУ за рішенням громади
На Луганщині росіяни змусили працівників патрулювати небо у пошуках БПЛА
На Луганщині росіяни змусили працівників патрулювати небо у пошуках БПЛА
Влада пропонувала відправити Павла Лебедя у відставку – священник УПЦ(МП)
Влада пропонувала відправити Павла Лебедя у відставку – священник УПЦ(МП)
Скільки відсотків Донеччини під контролем України. Нові дані від ОВА
Скільки відсотків Донеччини під контролем України. Нові дані від ОВА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
У яку валюту вкладати гроші українцям: експерт дав несподівану пораду
7597
Після вибухів у Севастополі на Кримському мосту – затори
6652
Чи існує Бог і хто створив Всесвіт? Інтерв’ю зі штучним інтелектом ChatGPT
4439
30 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4293
Нічні обстріли Херсонщини та пожежа на російському заводі: головне за ніч
3502
Вагнерівець, тікаючи від ЗСУ, загубив штани та спіднє: кумедне відео

Новини

Пригожин погрожує вивести свої війська з Бахмута і боїться українського контрнаступу Сил оборони – ISW
Сьогодні, 08:23
Окупанти за добу здійснили 58 атак в гарячих точках Донеччини – Генштаб
Сьогодні, 07:36
На Дніпропетровщині працювало ППО – соцмережі
Сьогодні, 03:34
На Херсонщині пролунали потужні вибухи – соцмережі
Сьогодні, 03:02
У Брянській області обстріл: спалахнула пожежа та обвалився будинок
Сьогодні, 01:59
У ЗСУ назвали кількість пілотів, котрі вже готові до польотів на F-16
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту