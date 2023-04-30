ЗСУ розповіли, що підрив нафтобази у Севастополі – це підготовка до наступу

Підрив логістики у Севастополі є елементом підготовки до українського контрнаступу

Пожежа на нафтобазі у Севастополі є одним з елементів підготовки до активних дій українських військових. Про це заявила речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону.

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«Те, що підірвана логістика ворога – один з елементів підготовки до потужних активних дій Сил оборони, ми говоримо вже довготривалий час. І ось ця робота і є підготовчою до широкого повномасштабного наступу, на який всі очікують. Тому ворог відчуває, що в нього підірвані ресурси і починає маневрувати», – заявила речниця.

Наталія Гуменюк також заявила, що після пожежі у Севастополі російські військові разом з родинами намагаються виїхати з Криму.

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Нагадаємо, що після вибуху на нафтобазі у Севастополі містом почали ширитися панічні думки про нездатність російської ППО захистити власні стратегічні об'єкти, а російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустки у континентальній частині Росії.

Раніше повідомляли, що в Криму утворилися затори через великий потік машин. Після вибухів з Криму також вилетів російський урядовий борт Ту-204-300.