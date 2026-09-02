У Києві пролунали вибухи: працює ППО
Наразі це вже 11-та повітряна тривога за добу
У Києві ввечері 2 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У столиці працюють сили протиповітряної оборони, а ворожі безпілотники продовжують рухатися в напрямку міста. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише «Главком».
Повітряну тривогу в Києві оголосили о 21:20. Міська влада закликала жителів столиці негайно перейти до укриттів цивільного захисту.
Про наближення до Києва реактивних безпілотників раніше попереджали Повітряні сили. Віталій Кличко повідомив, що в місті працюють сили ППО.
«Ворожі БпЛА ще йдуть на місто. Перебувайте в укриттях!» – написав Кличко.
Міський голова також повідомив, що атака на Київ та область триває. Інформації про наслідки вибухів у столиці на момент публікації немає.
Ця повітряна тривога стала вже 11-ю для Києва за добу. Напередодні та протягом 2 вересня столиця неодноразово зазнавала атак російських безпілотників.
Нагадаємо, вранці 2 вересня у Києві також лунали вибухи на тлі атаки російських дронів. Над містом після вибухів було видно дим.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1652-й день повномасштабної війни
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