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У Києві пролунали вибухи: працює ППО

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Києві пролунали вибухи: працює ППО
Про наближення до Києва реактивних безпілотників раніше попереджали Повітряні сили
фото ілюстративне

Наразі це вже 11-та повітряна тривога за добу

У Києві ввечері 2 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У столиці працюють сили протиповітряної оборони, а ворожі безпілотники продовжують рухатися в напрямку міста. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише «Главком».

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 21:20. Міська влада закликала жителів столиці негайно перейти до укриттів цивільного захисту.

Про наближення до Києва реактивних безпілотників раніше попереджали Повітряні сили. Віталій Кличко повідомив, що в місті працюють сили ППО.

«Ворожі БпЛА ще йдуть на місто. Перебувайте в укриттях!» – написав Кличко.

Міський голова також повідомив, що атака на Київ та область триває. Інформації про наслідки вибухів у столиці на момент публікації немає.

Ця повітряна тривога стала вже 11-ю для Києва за добу. Напередодні та протягом 2 вересня столиця неодноразово зазнавала атак російських безпілотників.

Нагадаємо, вранці 2 вересня у Києві також лунали вибухи на тлі атаки російських дронів. Над містом після вибухів було видно дим. 

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1652-й день повномасштабної війни

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Теги: Віталій Кличко Київ місто влада столиця населення тривога

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