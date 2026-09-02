Київ накрив дим після вибухів

У Києві здійнявся дим після вибухів

У столиці тривогу оголошено через загрозу БпЛА

Зранку 2 вересня у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Опісля вибухів над містом здійнявся дим. Водночас Повітряні сили попереджали, що Україну атакують реактивні російські дрони.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1652-й день повномасштабної війни в Україні.